Максим Галкін вилаявся на Миколу Баскова і оголосив про поповнення в сім'ї Алли Пугачової

Таким багатим на події виявився новий випуск шоу російського гумориста на Ютуб. Його гостями стали Басков і Моргенштерн (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Під час зйомок з'ясувалося, що Басков знає напрочуд багато кумирів сучасної молоді, що помітно засмутило Галкіна.

«Господи, нах*р ми тебе запросили? Дайте нам когось по-справжньому старого», - поскаржився комік.

Він порадив співакові додати в свої нові пісні мат і звуки, як у Моргенштерна.

«Ти у нього (Моргенштерна, - ред.) аудиторію відсечеш. Початок для онуків, кінець для бабусь. Буде ох*ренно», - запропонував чоловік Пугачової.

У відповідь на це Басков обурився:

«Ви так говорите: бабусі. 60-70 років. Вони що, не люди?!».

Галкін не міг упустити такий шанс зіронізувати і зауважив:

«У мене самого така аудиторія. І я пишаюся нею… У мене дружина взагалі скоро прабабусею буде».

Таким чином він видав секрет своєї дружини, у якої, по всій видимості, очікується поповнення в родині. Можна припустити, що правнука Примадонні подарує її онук Микита Пресняков, який два роки тому одружився на Олені Красновій.

Раніше ми писали про те, що Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, образився на негативний коментар під фото, який йому залишив один з фоловерів в соцмережі.

У своєму мікроблозі в Instagram комік поділився знімком, на якому з'явився в костюмі і білій сорочці на тлі розкішного інтер'єру, під стати палацам. Кадр так і пашить багатством і успіхом.

Самовдоволення артиста не всім припало до вподоби. Один з фоловерів написав у коментарях слово "дизлайк", за що тут же отримав відповідь від Галкіна у вигляді нецензурної образи "су*а".

Нагадаємо, Галкін похвалився голим торсом, Пугачовій пощастило.

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