Стало відомо про біду, що спіткала відомого співака Філіпа Кіркорова

ЗМІ повідомили, що латвійський банк ABLV зажадав від Філіпа Кіркорова виплати значного боргу, що складається з цілого ряду порушень за кредитним договором: відсотки за «прострочення», штрафи та ін. Всього з артиста мали намір стягнути 3 мільйона 316 тисяч євро (більше 230 мільйонів рублів), але суму вдалося знизити до 779 тисяч (близько 54 мільйони рублів).

Щоб отримати заявлені кошти, банк звернувся в Таганський районний суд столиці. Пізніше стало відомо, що позов схвалений, а в рахунок погашення заборгованості вирішено продати нерухомість Кіркорова на публічних торгах. Початкову вартість розкішних апартаментів оцінили в 193 мільйони 257 тисяч рублів. Крім того, артистові доведеться попрощатися і з дорогою технікою, яка вже вбудована в інтер'єр квартири.

Також є інформація, що ABLV зараз перебуває в стадії банкрутства. У минулому році американські власті пред'явили керівництву банку звинувачення у відмиванні грошей і корупційних діях. В результаті було подано заяву про самоліквідацію.

Як сам Кіркоров відреагував на судове рішення поки не відомо. У будь-якому випадку, сума не є для нього надзвичайною. Так, наприклад, ЗМІ писали, що на день народження дочки Алли-Вікторії в ресторані на Рублевкеон витратив мільйон рублів.

Також кажуть, що співак витрачає на дітей більше 500 тисяч в місяць, оплачуючи їм заняття.

Нагадаємо також, недавноФилипп Кіркоров опинився у пікантній ситуації. Це сталося після виходу нового влога російського співака Єгора Кріда, який ненароком підставив товариша.

В новому влоге Крід поспілкувався з Кіркоровим. Але справа в тому, що Філіп Бедросович з'являється в кадрі з телефоном у руках, на якому добре видно, що екран смартфона артиста прикрашає фото рельєфного торсу голого чоловіка.

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

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