Всього добу тому українська співачка Настя Каменських підірвала мережу відвертим фото

Артитска постала зовсім оголеною на відпочинку, пише Рoliteka.net. Волосся артистки мокре, а за вушко вона поклала квітку.

"Жінка – це не тільки красивий макіяж, манікюр-ідеальний, стильний образ і зачіска💁🏻‍♀ Жінка – це відчуття, образи, емоції, почуття і енергія, яка сяє, коли ми приходимо в контакт з нею...", - підписала фото Настя.

Обговорення відвертого фото і підпис до нього дотепер обговорюють у соцмережах.

Так, один з користувачів Твіттера оприлюднив знімок на своїй сторінці в соцмережі.

"Ви швидше за все не знали, але жінка це не тільки манікюр. Ось так. Дякую, Настя!", - він підписав знімок.

Пост автора стали активно обговорювати.

"Глибоко", "Капітан Очевидність", "Треба рішуче розірвати ланцюги стереотипів про жінку як манікюр і макіяж, якими скута наша свідомість", "Каменскукс"? Це якось пов'язано з ку-клукс-кланом?", - написали користувачі.

Також пост досі збирає лайки і коментарі безпосередньо на сторінці Насті Каменських.

"Настя, вибачте звичайно, але у вас дуже багато фанатів, яким немає навіть 10. Що вони подумають про свого кумира. Це просто капець", "Перебір, Насть!", "Ти така цукерочка навпроти якої важко встояти, щоб не поласувати", "Коли будуть свої діти, мені цікаво, подібні фото будуть? Просто я до того, що нинішні діти дивляться і думають, що це норма...", "Це вже перегин палки!", "Гарна, не дарма Потап кинув свою сім'ю", "Не розумію, навіщо такі фото?", "Безумовно, ти народилася, щоб дарувати красу цьому світу", "Ось так фотаться важливо???", "Богиня всесвіту", "Невже співати більше не виходить? Тепер п'ята точка в хід пішла. Що тільки не зробиш заради привернення уваги", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Каменських, на представлених фото у розділі Сторі, похвалилася фігурою в новому стилі. Зірка позувала в легкому напівпрозорому одязі темногоо кольору, а також з розпущеним волоссям. При цьому на невеликому ролику зірка показала, як кривляється на камеру.

Нагадаємо, Каменських показала, як розважається у Мексиці в сміливому вбранні.

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