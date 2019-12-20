Балерину Анастасію Волочкову порівняли зі співачкою Глюкозою

Артистка Олена Князєва назвала головні відмінності обох російських зірок. За словами Князєвої, у знаменитостей розрізняються не тільки карсота тіл, але і їх естетика.

Олена підкреслила, що Глюкоза постійно стежить за собою, працює над своїм тілом, бажаючи поліпшити свій образ. Однак, як повідомила Князєва, навпроти стоїть балерина, яка застрягла в минулому, пише Дні.ру. На думку артистки, у Волочкової немає ні стилю, ні смаку. Крім того, Анастасію вічно оточують скандали, і також відома її позиція: "мені всі заздрять".

До слова, Князєва обмовилася про зловживання Анастасією алкоголем. Однак у такому віці балерині потрібно займатися спортом і проходити регулярний детокс.

У підсумку Князєва заявила, що добре ставиться до обох зірок. Проте різниця між ними суттєва - вона порівняла знаменитостей з Жигулями шостої моделі і Майбахом останнього року випуску.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова розповіла, як ледь не загинула на зйомках, а також поділилася своїми планами на відпочинок.

1 січня Анастасія Волочкова проведе в Таїланді. Волочкова хоче побути на відокремленому екзотичному острові. Ну, а зараз балерина гастролює зі своїм шоу "Балерина в задзеркаллі цирку".

Зірка розповіла, що ледве не розбилася в клітці на власній лебідці, так як умови залу не дозволяли підняти її на велику висоту.

Раніше повідомлялося, що зірка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала у несподіваному образі.

Волочкова перебувала з балетом в Ступіно Нижегородської області.

Мабуть, втомившись від постійних поїздок, знаменитість вирішила відпочити, але от лихо - у гримерці не знайшлося диванчика, тому Настя розляглася на поставлених в ряд стільцях.

Нагадаємо також, що Волочкова налякала шанувальників виглядом своїх ніг на знімку.

Фото було зроблено в її розкішному особняку, який химерно і багато обставлений меблями і декором. Анастасія лежала на дивані в яскравому жовтому костюмі. Увагу публіки привернули ноги, які, як оцінили її фолловери, виглядають просто жахливо.

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