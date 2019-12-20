Балерину Анастасию Волочкову сравнили с певицей Глюкозой

Артистка Елена Князева назвала главные отличия обоих российских звезд. По словам Князевой, у знаменитостей различаются не только карсота тел, но и их эстетика.

Елена подчеркнула, что Глюкоза постоянно следит за собой, работает над своим телом, желая улучшить свой образ. Однако, как сообщила Князева, напротив стоит балерина, которая застряла в прошлом, пишет Дни.ру. По мнению артистки, у Волочковой нет ни стиля, ни вкуса. Кроме того, Анастасию вечно окружают скандалы, и также известна ее позиция: "мне все завидуют".

К слову, Князева обмолвилась о злоупотреблении Анастасией алкоголем. Однако в таком возрасте балерине нужно заниматься спортом и проходить регулярный детокс.

В итоге Князева заявила, что хорошо относится к обеим звездам. Однако разница между ними существенная - она сравнила знаменитостей с Жигулями шестой модели и Майбахом последнего года выпуска.

Напомним, Анастасия Волочкова рассказала, как чуть не погибла на съемках, а также поделилась своими планами на отдых.

1 января Анастасия Волочкова проведет в Таиланде. Волочкова хочет побыть на уединенном экзотическом острове. Ну, а сейчас балерина гастролирует со своим шоу "Балерина в зазеркалье цирка".

Звезда рассказала, что чуть не разбилась в клетке на собственной лебедке, так как условия зала не позволяли поднять ее на большую высоту.

Ранее сообщалось, что звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала в неожиданном образе.

Волочкова находилась с балетом в Ступино Нижегородской области.

Видимо, устав от постоянных поездок, знаменитость решила отдохнуть, но вот беда - в гримерке не нашлось диванчика, поэтому Настя разлеглась на поставленных в ряд стульях.

Напомним также, что Волочкова напугала поклонников видом своих ног на снимке.

Фото было сделано в ее роскошном особняке, который вычурно и богато обставлен мебелью и декором. Анастасия лежала на диване в ярком желтом костюме. Внимание публики привлекли ноги, которые, как оценили ее фолловеры, выглядят просто ужасно.

Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор

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