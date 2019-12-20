Артист розповів - йому теж є, що згадати

Приблизно два тижні тому колишня дівчина українського співака Віталія Козловського розповіла про розставання з артистом

Так, екс-учасниця шоу "Холостяк", авторка YouTube-каналу «Ходять чутки» Раміна Есхакзай розповіла про зради співака, пише Clutch. За словами дівчини, Козловський нібито паралельно крутив роман зі своїм директором, Юлією Бакуменко. А відносини з Раминой співак завів, так як пара добре виглядала разом.

18 грудня Віталій Козловський прокоментував скандальне інтерв'ю за лаштунками зйомок новорічного концерту «Музична платформа» на телеканалі «Україна».

За словами Козловського, він давно перегорнув цю сторінку життя і вже навіть вирвав її. Як зазначив артист, йому теж є що розповісти, але цього робити не буде, так як поважає тих людей, які були в житті.

Варто відзначити, що після виходу інтерв'ю Віталій Козловський опублікував на своїй сторінці пост зі словами: "Треба вміти прощати". Сам співак називає це збігом і ніяк не пов'язує з висловлюваннями Раміны.

Зірка сказав, що інтерв'ю його взагалі ніяк не зачепило.

А відносини з помічницею співак взагалі ніяк не прокоментував, сказавши - це інша історія.

Нагадаємо, Раміна розповіла, що пара насправді не була щасливою, і вона відчула себе краще після розставання.

Обидва готувалися до весілля і Раміна думала, що все налагодиться після визначної події. Однак постійні сварки не дали цьому статися.

До того ж, як виявилося Віталій Козловський любить іншу.

Готуючись до весілля, Козловський зустрівся з Есхакзай, де обидва обговорювали весільну подорож. З'ясувалося, що і медовий місяць пара проведе разом з концертним директором. Після цього торжество було скасовано.

Раніше ми писали, що розповідаючи про підготовку до весілля Раміна згадала - Віталій хотів всі подарунки від гостей, а особливо гроші, забрати собі, адже понесе великі фінансові втрати за торжество. Раміні ж дістанеться лише щось незначне. Дівчина зрозуміла, що не мріяла про таке весілля.

Сварка сталася і на іншому грунті. Козловський пропонував найдешевші кільця.

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