Колишній зять Алли Пугачової, російський співак Володимир Пресняков, здивував несподіваним фото з натяком про поповнення в сім'ї

Як передає Politeka.net, Пресняков поділився у своєму мікроблозі в Instagram фото вагітної дружини. Судячи з великого животика артистки Наталії Подольської, та вже на останніх термінах. Цим постом Пресняков підняв небувалий ажіотаж у себе на сторінці. Шанувальники почали вітати "і майбутнього тата, і майбутню маму" з другою дитиною, а деякі навіть стали підозрювати, що у них буде двійня.

"Інтриганти?"

"Молодці! Тільки навіщо всім знати заздалегідь🤷‍♀️"

"В очікуванні дива🤗"

"Да ладнооооо👏👏👏👏"

"Невже другого чекаєте?!🙏"

"Ніяк тонкий натяк на товсті обставини ?😃"

"Володя минулого разу написав два сердечка,а в цей раз теж все зрозуміло,ура,нехай буде донька!!!💕🌹🌹🌹🌹🌹"

"Двійня💑"

Невідомо, яку мету переслідував Пресняков, проте багато хто з фанатів неправильно його зрозуміли. Співак обробив у редакторі старе "вагітне" фото дружини - так що ніякого попонения найближчим часом не передбачається. А поки пара займається вихованням 4-річного сина Артемія.

"а я подумала недавнє🤗"

"Ми бачили Наташу худу, так що це старе фото))"

"Люблю вашу пару! Наталочко, пора таке свіже зробити!"

Раніше ми повідомляли, Алла Пугачова з її фільмом "Той самий концерт" нарвалася на жорстку критику від музичного експерта Сергія Сосєдова.

На думку критика, фільм, що зібрав у прокаті 30 мільйонів, не вартий уваги глядачів.

"Я кіно не дивився і дивитися не буду. Мені нецікаво, тому що таке можна зробити з будь-яким артистом. Це не концерт, це зібраний за номерами фільм — там зібрали виступи з концертів, потім записали в студії звук і так далі. Це все пазли. Коли таке збирають, виходить нісенітниця", - пояснив він свою точку зору.