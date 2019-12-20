Російська балерина Анастасія Волочкова розбурхала мережу новим, здавалося б невинним, постом

Варто відзначити, будь-яка публікація зірки завжди викликає яскраву реакцію користувачів мережі, пише Рoliteka.net. Багато хто позитивно реагує на активність балерини в соцмережі, інші ж навпаки - постійно критикують і знаходять, до чого можна причепитися.

Так, деякий час тому зірка опублтковала фото, на якому зображені букети і фрукти. Варто відзначити, що російська знаменитість часто говорить в інтерв'ю, що любить квіти.

Новий кадри був зроблений у будинку Волочкової. За особняком зірки доглядає сімейна пара, яку Анастасія постійно хвалить. Крайня публікація не стала винятком:

"Я так люблю квіти 🙏 І вони доживають в нашому будинку до останніх пелюсток, з яких наша Лолочка (співробітниця балерини, - ред.) теж створює красу🌺❤️", - написала Волочкова.

Проте увагу коментаторів привернули фрукти, а зокрема банан, який потрапив у кадр. Люди тут же почали обговорювати це.

"якщо б банан між яблуками поклала Лола - взагалі б Краса була!", "і при тому млявий банан ))))", "котрі доживають фрукти(", "Гарно у Вас в будинку", "Порожній холодний дім", "Як гарні! Як свіжі були троянди!))) тургенєв", "Люблю білі квіти😍", "Анастасія подобається!!!АЛЕ.Я ДУМАЛА ЦЕ ПЕЛЬМЕНІ😡😡😡", "Скільки можна говорити про любов до квітів? Краще про любов до мами і доньки!", "У вас там банан з яблуком доживають", "Печаль.. Після стількох концертів на розрив один млявий букетик..🤔 А де вагони троянд?..", "Ось работка у Лолочки хороша: пелюстки троянд розкладати по столу", "Колгоспний шик😂😂😂 як в готелі Єгипту 😂😂 ще й банан чорний 😂😂😂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, російській балерини Анастасії Волочкової постійні гастролі заважають нормально відпочити, тому вона вирішила поспати прямо на стільцях.

Мабуть, втомившись від постійних поїздок, знаменитість вирішила відпочити, але от лихо - у гримерці не знайшлося диванчика, тому Настя розляглася на поставлених в ряд стільцях.

"Ми вже в Ступіно. Прилягли з Машенькою після дороги в гримерці😊", - підписала знімок Настя.

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