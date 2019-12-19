Актрису зараз можна абсолютно не впізнати

Зірка турецького серіалу "Величне століття", Мер'єм Узерлі, порадувала шанувальників новим фото

Незважаючи на те, що з часів серіалу зовнішність актриси сильно змінилася, у неї залишається багато шанувальників, пише Рoliteka.net.

На даннный момент на сторінку актриси вже підписалися понад 5,5 млн осіб.

Багато хто захоплюється зовнішністю зірки, інші ж навпаки - кажуть, що після пластичних операцій та втратила свою колишню чарівність і тепер у неї інше обличчя.

Варто відзначити, що змінилося не тільки її обличчя, але і фігура. Мер'єм помітно схудла.

Майже добу тому актриса опублікувала пост, на фото якого зображена в окулярах, картатому шарфі і, по всій видимості, в шубі. На обличчі зірки - легкий макіяж.

"Чітке бачення, підкріплене конкретними планами, дає вам величезне почуття впевненості та особистої сили", - підписала знімок Узерлі.

Майже 65 тисячам користувачів сподобався запис артистки.

Раніше ми писали, що дівчина подарувала шанувальникам практично передноворічний настрій, показавши «себе улюблену» у яскравому вбранні. Блискучий, в прямому і переносному сенсі слова, вид артистки підкорив серця багатьох користувачів мережі.

Так, на представлених артисткою професійних студійних фото, вона красується в коротенькій асиметричного крою напівпрозорій сукні – горизонтальна лінія декольте, повністю відкриті плечі, стильна зачіска і туфлі на шпильці – образ вийшов просто приголомшливим.

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі поділилася новим потретом, який їй зробив відомий лондонський фотограф Девід Ньянзи. На ньому вона позує в білій класичній блузці, а на її губах рясніє червона помада. Також акцент зроблений на круглій сережці у вусі, на яку актриса вказує рукою. Також її каре спокусливо відкриває шию знаменитості.

Зазначимо, що актриса Мер'єм Узерлі підписала незвичайний контракт, однією з умов якого стала відмова від пластичних операцій на два роки. Про це заявило видання Сабах 14 грудня. Узерлі буде зніматися у проекті в Лос-Анджелесі разом з відомими акторами.

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