Зірка турецького серіалу "Величне століття", Мер'єм Узерлі, порадувала шанувальників новим фото
Незважаючи на те, що з часів серіалу зовнішність актриси сильно змінилася, у неї залишається багато шанувальників, пише Рoliteka.net.
На даннный момент на сторінку актриси вже підписалися понад 5,5 млн осіб.
Багато хто захоплюється зовнішністю зірки, інші ж навпаки - кажуть, що після пластичних операцій та втратила свою колишню чарівність і тепер у неї інше обличчя.
Варто відзначити, що змінилося не тільки її обличчя, але і фігура. Мер'єм помітно схудла.
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Майже добу тому актриса опублікувала пост, на фото якого зображена в окулярах, картатому шарфі і, по всій видимості, в шубі. На обличчі зірки - легкий макіяж.
"Чітке бачення, підкріплене конкретними планами, дає вам величезне почуття впевненості та особистої сили", - підписала знімок Узерлі.
Майже 65 тисячам користувачів сподобався запис артистки.
Раніше ми писали, що дівчина подарувала шанувальникам практично передноворічний настрій, показавши «себе улюблену» у яскравому вбранні. Блискучий, в прямому і переносному сенсі слова, вид артистки підкорив серця багатьох користувачів мережі.
Так, на представлених артисткою професійних студійних фото, вона красується в коротенькій асиметричного крою напівпрозорій сукні – горизонтальна лінія декольте, повністю відкриті плечі, стильна зачіска і туфлі на шпильці – образ вийшов просто приголомшливим.
Нагадаємо, Мер'єм Узерлі поділилася новим потретом, який їй зробив відомий лондонський фотограф Девід Ньянзи. На ньому вона позує в білій класичній блузці, а на її губах рясніє червона помада. Також акцент зроблений на круглій сережці у вусі, на яку актриса вказує рукою. Також її каре спокусливо відкриває шию знаменитості.
Зазначимо, що актриса Мер'єм Узерлі підписала незвичайний контракт, однією з умов якого стала відмова від пластичних операцій на два роки. Про це заявило видання Сабах 14 грудня. Узерлі буде зніматися у проекті в Лос-Анджелесі разом з відомими акторами.
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