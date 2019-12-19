Відома російська балерина Анастасія Волочкова поділилася фото, на якому вона не сіла на шпагат

Волочкова в черговий раз поділилася думками про людей, які ображають тих, кого вони не знають в житті. Тут Анастасія, швидше за все говорить про тих, хто не сприймає її популярність. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Це не перший такий пост, як помітили користувачі мережі. А ось фотографія, де Волочкова не на шпагаті, здивувала людей. Балерина просто сиділа склавши ногу за ногу в блузі і класичному костюмі.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Скромно і красиво. А то шпагат і шпагат.", "Перший раз пристойне вбрання, і треба ж всіх образити. Якщо б ви не вели себе так зухвало , ніхто б і слова поганого не написав. А якщо б написав, його тут же обложили б. Самі ви, Настя, винні у такому ставленні до вас.", "Зовсім інша справа".

Раніше ми повідомляли, що Волочкова осрамилась витівкою прямо на сцені, відео облетіло мережу.

«Фрагмент вчорашнього спектаклю. Буває трохи страшно п'яти каструлях. Але почуття самоіронії мені притаманне», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно саму Волочкову, яка в присутності дітей вилазить на п'ять каструль прямо на сцені. Після цього її забирають на руках.

Повідомлялося, що відома балерина Анастасія Волочкова ледь не розбилася в клітці.

1 січня Анастасія Волочкова проведе в Таїланді. Волочкова хоче побути на відокремленому екзотичному острові.

Ну а зараз Анастасія гастролює зі своїм шоу "Балерина в задзеркаллі цирку". Під час одного з концертів Волочкова ледь не впала з великої висоти.

Балерина розповіла: "Я вчора ледь не розбилася в клітці на власній лебідки, яка куплена на мої власні гроші. Тому що умови залу не дозволяли підняти її на велику висоту. Не хочу розповідати цю історію, вона реально страшна".

Нагадаємо, Волочкова задрімала в гримерці і тут же викликала скандал

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