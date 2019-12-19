Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась фото, на котором она не села на шпагат

Волочкова в очередной раз поделилась мыслями о людях, которые оскорбляют тех, кого они не знают в жизни. Тут Анастасия, скорее всего говорит о тех, кто не воспринимает ее популярность. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Это не первый такой пост, как заметили пользователи сети. А вот фотография, где Волочкова не на шпагате, удивила людей. Балерина просто сидела сложа ногу за ногу в блузке и классическом костюме.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Скромно и красиво. А то шпагат и шпагат.", "Первый раз приличный наряд, и надо же всех оскорбить. Если бы вы не вели себя так вызывающе , никто бы и слова плохого не написал. А если бы написал, его тут же осадили бы. Сами вы, Настя, виноваты в таком отношении к вам.", "Совсем другое дело".

Ранее мы сообщали, что Волочкова осрамилась выходкой прямо на сцене, видео облетело сеть.

«Фрагмент вчерашнего спектакля. Бывает немного страшно на пяти кастрюлях. Но чувство самоиронии мне присуще», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно саму Волочкову, которая в присутствии детей вылазит на пять кастрюль прямо на сцене. После этого ее уносят на руках.

Сообщалось, что известная балерина Анастасия Волочкова едва не разбилась в клетке.

1 января Анастасия Волочкова проведет в Таиланде. Волочкова хочет побыть на уединенном экзотическом острове.

Ну а сейчас Анастасия гастролирует со своим шоу "Балерина в зазеркалье цирка". Во время одного из концертов Волочкова чуть не упала с большой высоты.

Балерина рассказала: "Я вчера чуть не разбилась в клетке на собственной лебедке, которая куплена на мои собственные деньги. Потому что условия зала не позволяли поднять ее на большую высоту. Не хочу рассказывать эту историю, она реально страшная".

Напомним, Волочкова прикорнула в гримерке и тут же оскандалилась

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