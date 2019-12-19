Відома українська співачка Настя Каменських, відома також під псевдонімом NK, показала нове відео
Артистка в цей раз подякувала сімейство Монатік, відомого українського співака Дмитра і його дружину Іру, за подарунок у вигляді светри і листівку. Каменських також привітала всіх з наступаючими святами. Про це пише Politeka.
Настя на кадрах сиділа в гримерці в рваних джинсах і прозорій блузці. В цей раз Каменських була з пишною зачіскою.
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Фанати не змогли залишити коментарі під відео. Воно було опубліковано у сторіс, де подібна функція відсутня.
Раніше ми повідомляли, що Каменських привселюдно зганьбилася, обуренню немає меж.
Всього добу тому українська співачка Настя Каменських підірвала мережа відвертим фото
"Жінка – це не тільки красивий макіяж, манікюр-ідеальний, стильний образ і зачіска💁🏻♀ Жінка – це відчуття, образи, емоції, почуття і енергія, яка сяє, коли ми приходимо в контакт з нею...", - підписала фото Настя.
Обговорення відвертого фото і підпис до нього до цих обговорюють у соцмережах.
Так, один з користувачів Твіттера оприлюднив знімок на своїй сторінці в соцмережі.
"Ви швидше за все не знали, але жінка це не тільки манікюр. Ось так. Дякую, Настя!", - він підписав знімок.
Повідомлялося, що Каменських влаштувала шоу для дорослих прямо на сцені, Данилко не зміг стриматися.
Відома українська співачка Настя Каменських показала виступ з "Х-Фактора", де вона виконала свій хіт Elefante
Настя на цей раз для виступу обрала дуже відвертий чорно білий комбінезон. Каменських танцювала і співала, а в цей час судді "Х-Фактора" насолоджувалися музикою. Український співак Андрій Данилко плескав, а Оля Полякова, українська виконавиця, підтанцьовували і заводила зал. Не залишився осторонь і Ігор Кондратюк, відомий український телеведучий.
Нагадаємо, Каменських, Кароль і Дорофєєва помірялись принадами у сміливих нарядах
Також Politeka писала, що Каменських побешкетувала в гримерці, блиснувши формами в супер-міні
А ще Politeka повідомляла, що мокра Каменських скинула одяг, влаштувавши шоу для дорослих