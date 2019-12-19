Известная украинская певица Настя Каменских, известная также под псевдонимом NK, показала новое видео

Артистка в этот раз поблагодарила семейство Монатик, известного украинского певца Дмитрия и его жену Иру, за подарок в виде свитера и открытку. Каменских также всех поздравила с наступающими праздниками. Об этом пишет Politeka.

Настя на кадрах сидела в гримерке в рваных джинсах и прозрачной блузке. В этот раз Каменских была с пышной прической.

Фанаты не смогли оставить комментариев под видео. Оно было опубликовано в сторис, где подобная функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что Каменских привселюдно опозорилась, возмущению нет предела.

Всего сутки назад украинская певица Настя Каменских взорвала сеть откровенным фото

"Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа💁🏻‍♀ Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней...", - подписала фото Настя.

Обсуждение откровенного фото и подписи к нему до сих обсуждают в соцсетях.

Так, один из пользователей Твиттера обнародовал снимок на своей странице в соцсети.

"Вы скорее всего не знали, но женщина это не только маникюр. Вот так. Спасибо, Настя!", - подписал он снимок.

Сообщалось, что Каменских устроила шоу для взрослых прямо на сцене, Данилко не смог сдержаться.

Известная украинская певица Настя Каменских показала выступление с "Х-Фактора", где она исполнила свой хит Elefante

Настя в этот раз для выступления выбрала очень откровенный черно белый комбинезон. Каменских танцевала и пела, а в это время судьи "Х-Фактора" наслаждались музыкой. Украинский певец Андрей Данилко хлопал, а Оля Полякова, украинская исполнительница, подтанцовывала и заводила зал. Не остался в стороне и Игорь Кондратюк, известный украинский телеведущий.

Напомним, Каменских, Кароль и Дорофеева померились прелестями в смелых нарядах

Также Politeka писала, что Каменских пошалила в гримерке, сверкнув формами в супер-мини

А еще Politeka сообщала, что мокрая Каменских сбросила одежду, устроив шоу для взрослых



