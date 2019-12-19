Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася фото з презентації

Тіна для заходу обрала чорну сукню. Воно відмінно підкреслило фігуру артистки. Плаття виявилося з розрізом вище коліна, а також значним, але вузьким декольте. Образ співачки вийшов дуже ніжним. Про це пише Politeka.

Фанати не змогли оцінити фотографію, як і написати коментарі. Все із-за того, що знімок був опублікований в сторіс, де такі функції відсутні.

Раніше ми повідомляли, що популярна співачка Тіна Кароль представила новий кадр із стильною і чуттєвій фотосесії в новому іміджі.

цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі.

Кароль вирішила спокусливо позувати, виставивши напоказ трохи пікантних частин тіла, але лише частково, залишивши фанатів мліти від одного виду – як відомо, Кароль не є прихильницею пікантних і викликають образів.

«Красуня!!! Зірка!!! Парфуми будуть стійкі ?», «Хат Тіна💥💥💥», «Зустрінемось завтра, моя неймовірна!)❤️😘», «Вааау😍», «Я просто🤤🤤🤤 таю 🔥💛💛😍», «З кожним днем сюрприз все крутіше і крутіше! Що до Нового року буде?😅🤭😘», - написали фанати під постом.

Повідомлялося, що Кароль розсунула ноги заради відвертих фото на підлозі.

На сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі.

Співачка показала в розділі Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. На фото, що з'явився в записі зірки, вона позує в незвичайному стилі. Її волосся красиво укладені, а на обличчі легкий макіяж.

Одним з найстильніших знімків, доповнених рекламою нових парфумів, артистка поділилася сьогодні, виставивши напоказ її яскравий макіяж з акцентом на червоні губи, а також саме тіло в пікатній позі.

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