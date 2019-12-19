Известная украинская певица Тина Кароль поделилась фото с презентации

Тина для мероприятия выбрала черное платье. Оно отлично подчеркнуло фигуру артистки. Платье оказалось с разрезом выше колена, а также внушительным, но узким декольте. Образ певицы получился очень нежным. Об этом пишет Politeka.

Фанаты не смогли оценить фотографию, как и написать комментарии. Все из-за того, что снимок опубликован был в сторис, где такие функции отсутствуют.

Ранее мы сообщали, что популярная певица Тина Кароль представила новый кадр из стильной и чувственной фотосессии в новом имидже.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе.

Кароль решила соблазнительно позировать, выставив напоказ немного пикантных частей тела, но лишь частично, оставив фанатов млеть от одного вида – как известно, Кароль не является сторонницей пикантных и вызывающих образов.

«Красотка!!! Звезда!!! Духи будут стойкие ?», «Хат Тина💥💥💥», «Зустрінемось завтра, моя неймовірна!)❤️😘», «Вааау😍», «Я просто🤤🤤🤤 таю 🔥💛💛😍», «С каждым днём сюрприз все круче и круче! Что к Новому году будет?😅🤭😘», - написали фанаты под постом.

Сообщалось, что Кароль раздвинула ноги ради откровенных фото на полу.

На странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе.

Певица показала в разделе Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и нежном образе. На фото, которое появился в аккаунте звезды, она позирует в необычном стиле. Ее волосы красиво уложены, а на лице легкий макияж.

Одним из стильных снимков, дополненных рекламой новых духов, артистка поделилась также сегодня, выставив напоказ ее яркий макияж, с акцентом на алые губы, а также само тело в пикатной позе.

Напомним, раздетая Тина Кароль соблазнила горячим видом в одних колготках

Также Politeka писала, что Каменских, Кароль и Дорофеева померились прелестями в смелых нарядах

Также Politeka сообщала, что Тина Кароль спустила платье и показала роскошные формы в смелой позе



