Настя Каменських порадувала фанатів чуттєвим святковим виступом у відвертому вбранні

Популярна українська співачка підготувала для своїх фанатів подарунок до Дня святого Миколая. Як повідомляє Politeka, Настя опублікувала у своєму Instagram відео, на якому вона виконує уривок святкової пісні.

«Любі мої! Сьогодні день Св. Миколая, який символізує початок низки Різдвяних і Новорічних свят. Нехай у вашому житті буде багато неймовірних, добрих, щирих і яскравих чудес! Попереду багато любові, обіймів з найближчими і коханими, виконання бажань, бій курантів … а головне, ДИВО Різдва! Вірте в нього і воно обов'язково трапиться», - написала виконавиця.

Її нове відео наповнене різдвяною атмосферою. На ньому артистка виступає в затишній кімнаті з ялинкою і мерехтливими вогниками. Однак, незважаючи на зимові морози, одягнена Каменських дуже легко. Співачка виступає в елегантній обтягуючий спідниці в підлогу і оригінальній білій сорочці з широкими рукавами і дуже глибоким вирізом, що підкреслює достоїнства її фігури.

Популярні новини зараз

Каменських і Могилевська похвалилися розкішними тілами на публіці: "Які смачні!"

Седокова безсоромно побешкетувала вночі в клубі: "Та хоч не облизуй!"

Фріске з'явилася перед весіллям Шепелєва: приголомшливе фото

Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
Показати ще

Відео Насті викликало справжній фурор серед її шанувальників.

«Я закохана в цю пісню», «Голос до мурашок», «Клас, відразу настрій з'явився новорічний», «Шикарна, оксамитова, повітряна», «Це нереально красиво», «Настуся, у вас приголомшливий голос!», «Потапу дісталася найкрасивіша дівчина України», - пишуть люди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Настя Каменських підірвала мережу відвертим фото. Артистка з'явилася абсолютно голою на відпочинку. Волосся артистки мокрі, а за вушко вона поклала квітка.

"Жінка – це не тільки красивий макіяж, манікюр-ідеальний, стильний образ і зачіска. Жінка – це відчуття, образи, емоції, почуття і енергія, яка сяє, коли ми приходимо в контакт з нею...", - підписала фото Настя.

Обговорення відвертого фото і підпис до нього досі не вщухають у соцмережах.

View this post on Instagram

Дорогое мои🙏🏻Сегодня день Св. Николая✨,который символизирует начало череды Рождественских и Новогодних праздников🌟Пусть в вашей жизни будет много невероятных, добрых, искренних и ярких чудес! Впереди много любви, объятий с самыми близкими и любимыми, исполнение желаний, бой курантов … а главное, ЧУДО Рождества💫! Верьте в него и оно обязательно случится ♥️ Что сегодня под подушкой обнаружили? 🌿 или 🎁?

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Нагадаємо, мокра Каменських скинула одяг, влаштувавши шоу для дорослих.

Як повідомляла Politeka, Каменських побешкетувала в гримерці, блиснувши формами в супер-міні: "Грація, як у кішки".

Також Politeka писала, що Каменських влаштувала шоу для дорослих прямо на сцені, Данилко не зміг стриматися.