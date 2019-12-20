Настя Каменських порадувала фанатів чуттєвим святковим виступом у відвертому вбранні

Популярна українська співачка підготувала для своїх фанатів подарунок до Дня святого Миколая. Як повідомляє Politeka, Настя опублікувала у своєму Instagram відео, на якому вона виконує уривок святкової пісні.

«Любі мої! Сьогодні день Св. Миколая, який символізує початок низки Різдвяних і Новорічних свят. Нехай у вашому житті буде багато неймовірних, добрих, щирих і яскравих чудес! Попереду багато любові, обіймів з найближчими і коханими, виконання бажань, бій курантів … а головне, ДИВО Різдва! Вірте в нього і воно обов'язково трапиться», - написала виконавиця.

Її нове відео наповнене різдвяною атмосферою. На ньому артистка виступає в затишній кімнаті з ялинкою і мерехтливими вогниками. Однак, незважаючи на зимові морози, одягнена Каменських дуже легко. Співачка виступає в елегантній обтягуючий спідниці в підлогу і оригінальній білій сорочці з широкими рукавами і дуже глибоким вирізом, що підкреслює достоїнства її фігури.

Відео Насті викликало справжній фурор серед її шанувальників.

«Я закохана в цю пісню», «Голос до мурашок», «Клас, відразу настрій з'явився новорічний», «Шикарна, оксамитова, повітряна», «Це нереально красиво», «Настуся, у вас приголомшливий голос!», «Потапу дісталася найкрасивіша дівчина України», - пишуть люди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Настя Каменських підірвала мережу відвертим фото. Артистка з'явилася абсолютно голою на відпочинку. Волосся артистки мокрі, а за вушко вона поклала квітка.

"Жінка – це не тільки красивий макіяж, манікюр-ідеальний, стильний образ і зачіска. Жінка – це відчуття, образи, емоції, почуття і енергія, яка сяє, коли ми приходимо в контакт з нею...", - підписала фото Настя.

Обговорення відвертого фото і підпис до нього досі не вщухають у соцмережах.

Нагадаємо, мокра Каменських скинула одяг, влаштувавши шоу для дорослих.

Як повідомляла Politeka, Каменських побешкетувала в гримерці, блиснувши формами в супер-міні: "Грація, як у кішки".

Також Politeka писала, що Каменських влаштувала шоу для дорослих прямо на сцені, Данилко не зміг стриматися.