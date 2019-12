View this post on Instagram

Дорогое мои🙏🏻Сегодня день Св. Николая✨,который символизирует начало череды Рождественских и Новогодних праздников🌟Пусть в вашей жизни будет много невероятных, добрых, искренних и ярких чудес! Впереди много любви, объятий с самыми близкими и любимыми, исполнение желаний, бой курантов … а главное, ЧУДО Рождества💫! Верьте в него и оно обязательно случится ♥️ Что сегодня под подушкой обнаружили? 🌿 или 🎁?