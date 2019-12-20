Новини про повернення на сцену сестри Жанни Фріске сколихнули не тільки слухачів, а й світ шоу-бізнесу

Не зміг не прокоментувати активно поширюються останнім часом чутки чоловік Валерії Йосип Пригожин.

Продюсер вважає, що повернення Наталії Фріске в шоу-бізнес, причому в образі, схожому на імідж сестри, це смішно.

Зазначимо, що 12 років тому молодша сестра Жанни Фріске виступала з групою "Блискучі". Однак незабаром Наталя заявила, що гастролі забирають багато сил, і взагалі ця галузь не для неї. Вона покинула і колектив, і індустрію.

Але нещодавно, в Мережі з'явилося декілька відео з вечірки, на якій вона співала, в тому числі хіт Жанни "А на море білий пісок". Наталія з'явилася з ефектною зачіскою, в блискучому короткій сукні.

Крім того, Наталія Фріске стала дуже схожою на свою сестру. Вона зізналася, що зробив пластичну операцію.

Судячи по коментарям, суспільство неоднозначно поставилася до цього: деякі з радістю сприйняли схожість Жанни і Наталії, а інші звинуватили останню у відвертому копіюванні співачки. Не залишився осторонь і продюсер Йосип Пригожин. Зазвичай виступає з підтримкою колег, цього разу вибухнув критикою.

"Я стільки років працюю і все одно не втомлююся дивуватися тому, що діється в шоу-бізнесі. Зрозуміло, що їй ніхто не може заборонити використовувати прізвище Фріске або повторити образ. Більше того, завжди знайдуться підспівувачі, які порадять це зробити, адже стати копією – це найпростіша бізнес-модель, легкий спосіб заробітку. Ось тільки замінити збіглу Жанну буде дуже складно, тому що вона оригінал, вона сама себе зробила. І по краплині вичавлювати з її популярності – це просто смішно!" – завдав продюсер несподіваний удар сестри Жанни Фріске.

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