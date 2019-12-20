Крістіна Орбакайте здивувала своїм екстравагантним чином
Дочка Алли Пугачової оголосила в соцмережі, що глядачі побачать і почують в першу ніч прийдешнього року прем'єру – трек "Вона". Артистка показала публіці, в якому незвичайному образі постала на ТБ.
Крістіна Орбакайте вибрала для "Новорічної ночі" спідницю міді з блискучою бахромою, чорну водолазку, поверх якої накинула "волохатий" кожушок неонового кольору з білими вставками. Зухвалим і сексуальним зробили образ чоботи-панчохи, які підкреслили стрункі ноги зірки.
Передплатники виконавиці в "Инстаграме" не залишилися байдужими до її поряд. Більшість обдарував зірку компліментами: "Краса! Стиль! Розум! Щаслива Христинка!", "Чудово виглядаєте!!!", "Завжди шикарна!!", "Найстильніша", "Ось це прикид! Справжній новорічний. Чудово!"
Погода вийшла з-під контролю, такої зими ніхто не чекав: з'явився точний прогноз
Каменських і Могилевська похвалилися розкішними тілами на публіці: "Які смачні!"
Пишногруда екс-солістка «Серебро» ледве втримала своє «добро» в купальнику: кадри зводять з розуму
Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
Серед тих, кому припав до смаку образ знаменитості, виявилися дизайнер Ігор Гуляєв, актриса Олеся Судзиловська, співачка Валерія та інші.
Проте знайшлися і ті, кому наряд не сподобався.
"Як-то прикид не дуже", "Де смак-то?" – написали їй в коментарях.
Раніше Крістіна Орбакайте показале ще один наряд, в якому її побачать фанати "Блакитного вогника" під Новий рік на телеекранах.
Орбакайте поділилася кадрами з виступу у своєму мікроблозі в Instagram. На фото співачка з'явилася у відвертій сукні соковитого сріблястого кольору з ажурною обробкою в районі декольте, а також чорному піджаку. Артистка танцює в оточенні балету, одягненого в такій же кольоровій гамі, з посмішкою на обличчі.
Нагадаємо, Орбакайте в облягаючому платті порівняли з Гурченко, нові фото вражають: "Що за нафталін?".
Як повідомляла Politeka, престаріла Орбакайте вразила глибиною декольте: "все більше на Пугачову схожа".
Також Politeka писала, що дочка Пугачової без сорому засвітила груди в сіточці, пікантне фото: «Боже, Христина!».