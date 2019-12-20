Крістіна Орбакайте здивувала своїм екстравагантним чином

Дочка Алли Пугачової оголосила в соцмережі, що глядачі побачать і почують в першу ніч прийдешнього року прем'єру – трек "Вона". Артистка показала публіці, в якому незвичайному образі постала на ТБ.

Крістіна Орбакайте вибрала для "Новорічної ночі" спідницю міді з блискучою бахромою, чорну водолазку, поверх якої накинула "волохатий" кожушок неонового кольору з білими вставками. Зухвалим і сексуальним зробили образ чоботи-панчохи, які підкреслили стрункі ноги зірки.

Передплатники виконавиці в "Инстаграме" не залишилися байдужими до її поряд. Більшість обдарував зірку компліментами: "Краса! Стиль! Розум! Щаслива Христинка!", "Чудово виглядаєте!!!", "Завжди шикарна!!", "Найстильніша", "Ось це прикид! Справжній новорічний. Чудово!"

Серед тих, кому припав до смаку образ знаменитості, виявилися дизайнер Ігор Гуляєв, актриса Олеся Судзиловська, співачка Валерія та інші.

Проте знайшлися і ті, кому наряд не сподобався.

"Як-то прикид не дуже", "Де смак-то?" – написали їй в коментарях.

Раніше Крістіна Орбакайте показале ще один наряд, в якому її побачать фанати "Блакитного вогника" під Новий рік на телеекранах.

Орбакайте поділилася кадрами з виступу у своєму мікроблозі в Instagram. На фото співачка з'явилася у відвертій сукні соковитого сріблястого кольору з ажурною обробкою в районі декольте, а також чорному піджаку. Артистка танцює в оточенні балету, одягненого в такій же кольоровій гамі, з посмішкою на обличчі.

Нагадаємо, Орбакайте в облягаючому платті порівняли з Гурченко, нові фото вражають: "Що за нафталін?".

Як повідомляла Politeka, престаріла Орбакайте вразила глибиною декольте: "все більше на Пугачову схожа".

Також Politeka писала, що дочка Пугачової без сорому засвітила груди в сіточці, пікантне фото: «Боже, Христина!».