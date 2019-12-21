Українська прима-балерина, член журі шоу "Танці з зірками", Катерина Кухар, з'явилася на обкладинці відомого журналу

Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net. Дівчина розмістила знімок, на якому позує в жовтому платті. Від погляду не пішло глибоке декольте балерини і витончена довга прикраса. Идеальна укладка і непомітний макіяж доповнюють образ Кухар.

На руках Катерина тримає гарну дівчинку в червоному платті. Дитиною опинилася дочка балерини та її чоловіка Олександра Стоянова. У пості жінка розповідає, як дівчинка старанно готувалася до фотосесії.

"Якби ви бачили, як ця маленька принцеса👸🏼 готувалася до зйомки, підбирала вбрання, як світилися від щастя її очі...😍 Вона всім сусідам розповіла, що у неї буде фотосесія і те, що її нарешті покажуть...😄", - написала Катерина.

За кілька годин пост Кухар зібрав понад 12 тисяч лайків та багато коментарів.

"Маленька красуня🌹🌹🌹", "На тата схожа ❤️", "Які гарні 😻💥", "Красуні і мама і доця", "Батькова дочка, красоточка!!! Зі святом", "Катруся... Ви так схожі, що я не можу передати це словами! 😏🤭Така мила і красива дівчинка 🌟🌟...", "На тата схожа!", "Ой, яка ж гарна дівчинка", "Як під копірку!!!!! Красуні! Осяйні такі", "Просто маленьке диво! Така мила", "У такому віці особливо відчуваєш чари, нехай у її житті буде більше таких моментів!!!!", "Яка мила донечка. На Вас схожа😉", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Кухар похвалилася формами в облягаючому одязі.

Так, опублікованому знімку Кухар позує в облягаючому одязі, який ефектно підкреслює її апетитні форми.

Уточнимо, що доповнює образ лише елегантні сережки, а також зібране в зачіску волосся. Однак українці не змогли висловитися про вбрання кумира, оскільки фото Кухар опублікувала в Stories.

Раніше повідомлялося, що Катерина Кухар, поділилася незвичайним чорно-білим знімком.

Зірка прикрилася лише полушубком, під яким, по всій видимості, вона була гола.

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