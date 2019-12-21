Украинская прима-балерина, член жюри шоу "Танці з зірками", Екатерина Кухар, появилась на обложке известного журнала

Об этом звезда сообщила на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Девушка разместила снимок, на котором позирует в желтом платье. От взгляда не ушло глубокое декольте балерины и изящное длинное украшение. Идеальная укладка и неброский макияж дополняют образ Кухар.

На руках Екатерина держит красивую девочку в красном платье. Ребенком оказалась дочь балерины и ее супруга Александра Стоянова. В посте женщина рассказывает, как девочка усердно готовилась к фотосессии.

"Если бы вы видели, как эта маленькая принцесса👸🏼 готовилась к съемке, подбирала наряды, как светились от счастья ее глаза...😍 Она всем соседям рассказала, что у нее будет фотосессия и то, что ее наконец-то покажут...😄", - написала Екатерина.

За несколько часов пост Кухар собрал более 12 тысяч лайков и много комментариев.

"Маленькая красавица🌹🌹🌹", "На папу похожа ❤️", "Какие красивые 😻💥", "Красавицы и мама и доця", "Папина дочка, красоточка!!! С праздником", "Катенька... Вы так похожи, что я не могу передать это словами! 😏🤭Такая милая и красивая девочка 🌟🌟...", "На папу похожа!", "Ой, какая же красивая девочка", "Как под копирку!!!!! Красотки! Лучезарные такие", "Просто маленькое чудо! Такая милая", "В таком возрасте особенно чувствуешь волшебство, пусть в ее жизни будет больше таких моментов!!!!", "Какая милая дочурка. На Вас похожа😉", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Кухар похвасталась формами в облегающем наряде.

Так, на опубликованном снимке Кухар позирует в облегающем наряде, который эффектно подчеркивает ее аппетитные формы.

Уточним, что дополняет образ лишь элегантные серьги, а также собранные в прическу волосы. Однако украинцы не смогли высказаться о наряде кумира, поскольку фото Кухар опубликовала в Stories.

Ранее сообщалось, что Екатерина Кухар, поделилась необычным черно-белым снимком.

Звезда прикрылась лишь полушубком, под которым, по всей видимости, она была обнажена.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" ошеломила жарким фото в одном боди: "Богиня!"

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