37-річна російська співачка Віра Брежнєва з трудом викроює час для сім'ї через щільний графік та постійні гастролі. Новорічні канікули найкраще підходять для цих цілей

Артистка поділилася в "сторіз" Instagram кадрами сімейної ідилії, передає Politeka.net.

"Коли концерти кожен день в різних містах і раптом видається такий час з сім'єю… Безцінно", – підписала один з кадрів співачка.

10-річна дочка Брежнєвої, Сара, припала до плеча матері. Тут же на знімку видно чоловічу руку, що лежить прямо на грудях артистки. По всій видимості, рука належить її чоловікові продюсерові Костянтину Меладзе. Дещо дивний жест, враховуючи, що зовсім поруч знаходиться його падчерка.

На іншому кадрі артистка похвалилася новорічною ялинкою. Також тут видно оздоблення її будинку. Високі стелі, сходи, меблі: все в ніжно-кремових і бежевих тонах.

Раніше ми повідомляли, сімейну ідилію Брежнєвої сколихнули чутки про роман Меладзе з гарячою солісткою "ВІА Гри" Ерікою Герцег. Всю осінь у мережі активно обговорювали можливий розлад у відносинах Брежнєвої та її чоловіка. Зокрема, особливо уважні до дрібниць шанувальники помітили відсутність обручки на руці Віри, а також зникнення з її соцмереж спільних фото з чоловіком. Сама Брежнєва не раз натякала фанатам, що не варто лізти в її особисте життя.

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Артистка знялася для глянцю Flacon Magazine. Кращими кадрами зі своєї нової фотосесії вона поділилася в Instagram. При цьому трохи пізніше на сторінці самого фотографа з'явилося ще більше пікантних кадрів.

Як видно, для спеціальних зйомок вона перетворилася на жінку-хіміка, якої показують цікаві експерименти. При цьому можна помітити, що зірка змінила зачіску – тепер вона з рудим волоссям-каре.

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

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