Відома російська співачка Наталія Подольська розповіла про те, чому у неї не склалися стосунки з Аллою Пугачовою

Про це повідомляє «Телепрограма».

«У мене з нею стосунки не складалися. Я не була в числі фаворитів, в числі її улюбленців. Я їй не подобалася, таке буває. Як сама Алла Борисівна каже: «Я не долар, щоб усім подобатися», - зазначила вона.

При цьому дружина колишнього зятя Примадонни Володимира Преснякова уточнила, що від Пугачової виходить потужна енергетика.

«Це відчувалося на проекті, коли Примадонна заходила в кімнату до учасників. Пугачова — велика особистість і нерозумно з цим сперечатися», - підкреслила вона.

Як повідомлялося раніше, колишній зять Алли Пугачової, російський співак Володимир Пресняков, здивував несподіваним фото з натяком про поповнення в родині. Співак поділився у своєму мікроблозі в Instagram фото вагітної дружини. Судячи з великого животика артистки Наталії Подольської, та вже на останніх термінах. Цим постом Пресняков підняв небувалий ажіотаж у себе на сторінці. Шанувальники почали вітати "і майбутнього тата, і майбутню маму" з другою дитиною, а деякі навіть стали підозрювати, що у них буде двійня.

"Интриганты?"

"Молодці! Струм навіщо всім знати заздалегідь🤷‍♀️"

"В очікуванні дива🤗"

"Так ладнооооо👏👏👏👏"

"Невже другого чекаєте?!🙏"

"Ніяк тонкий натяк на товсті обставини ?😃"

"Володя минулого разу написав два сердечка,а в цей раз теж все зрозуміло,ура,нехай буде донька!!!💕🌹🌹🌹🌹🌹"

"Двійня💑"

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами: "прямо в машині...", пікантні кадри.

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