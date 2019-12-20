Відома російська співачка Наталія Подольська розповіла про те, чому у неї не склалися стосунки з Аллою Пугачовою
Про це повідомляє «Телепрограма».
«У мене з нею стосунки не складалися. Я не була в числі фаворитів, в числі її улюбленців. Я їй не подобалася, таке буває. Як сама Алла Борисівна каже: «Я не долар, щоб усім подобатися», - зазначила вона.
При цьому дружина колишнього зятя Примадонни Володимира Преснякова уточнила, що від Пугачової виходить потужна енергетика.
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«Це відчувалося на проекті, коли Примадонна заходила в кімнату до учасників. Пугачова — велика особистість і нерозумно з цим сперечатися», - підкреслила вона.
Як повідомлялося раніше, колишній зять Алли Пугачової, російський співак Володимир Пресняков, здивував несподіваним фото з натяком про поповнення в родині. Співак поділився у своєму мікроблозі в Instagram фото вагітної дружини. Судячи з великого животика артистки Наталії Подольської, та вже на останніх термінах. Цим постом Пресняков підняв небувалий ажіотаж у себе на сторінці. Шанувальники почали вітати "і майбутнього тата, і майбутню маму" з другою дитиною, а деякі навіть стали підозрювати, що у них буде двійня.
"Интриганты?"
"Молодці! Струм навіщо всім знати заздалегідь🤷♀️"
"В очікуванні дива🤗"
"Так ладнооооо👏👏👏👏"
"Невже другого чекаєте?!🙏"
"Ніяк тонкий натяк на товсті обставини ?😃"
"Володя минулого разу написав два сердечка,а в цей раз теж все зрозуміло,ура,нехай буде донька!!!💕🌹🌹🌹🌹🌹"
"Двійня💑"
Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами: "прямо в машині...", пікантні кадри.
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