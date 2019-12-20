Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова насмішила мережу новим безглуздим шпагатом

Як повідомляє Politeka, знімок вона опублікувала в Instagram.

«Коли цей номер у моєму спектаклі "Балерина в задзеркаллі цирку" виповнюється в обертанні і на великій висоті на лебідці, голова крутиться вже не тільки від успіху. І страшно трохи циркові трюки в повітрі виконувати. Але мені так подобається робити не властиве для мене і цікаве. І глядачеві я з'являюся в несподіваному амплуа», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Волочкова показує шпагат в повітрі. Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів.

«Настя, це так приметивно і не цікаво», «Чого не вистачить балерині? По наростаючій, мізків, стрибка і стопи», «А я думала як зазвичай помахаєш нам правою ногою, всім тілом заваливаясь на верстат. Пора б уже…», «А крім як розсовувати рогатку, ви ще щось вмієте?», «І тут Остапа понесло...))) знову....)))) Так бачили всі вже невластивий шпагат», «Текст поста-потік свідомості», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, балерина Анастасія Волочкова шокувала мережу новим, здавалося б невинним, постом. Варто зазначити, будь-яка публікація зірки завжди викликає яскраву реакцію користувачів мережі. Багато хто позитивно реагують на активність балерини в соцмережі, інші ж навпаки - постійно критикують і знаходять, до чого можна причепитися.

Так, деякий час тому зірка опублтковала фото, на якому зображені букети і фрукти. Варто відзначити, що російська знаменитість часто говорить в інтерв'ю, що любить квіти.

Новий кадри був зроблений у будинку Волочкової. За особняком зірки доглядає сімейна пара, яку Анастасія постійно хвалить. Крайня публікація не стала исключениемю.

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