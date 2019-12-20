Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
Як повідомляє Politeka.net, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.
Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу.
Зазначимо, що Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників. На сторінці зірки в Instagram вона показала спокусливий знімок в сукні, бретельки якого манливо спустила з плечей.
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На фото вона широко посміхається. На її обличчі нюдовый макіяж, недбала зачіска. А родзинкою фотографії стало те, що на зірці одне лише тонка шовкова сукня синього кольору. Білизна під нього Астаф'єва вирішила не надягати, при цьому закриваючи від камери соски передпліччям руки.
В коментарях багато відзначили красу Даші Астаф'євої: «Небеса», «Супер», «Усмішка просто».
За годину пост актриси зібрав понад 1,5 тисячі лайків і безліч коментарів, незважаючи на те, що він був рекламним.
Нагадаємо, що раніше Даша позувала в незвичайному червоній сукні. Пікантний кадр в вінтажному стилі приємно вразив шанувальників, адже Астаф'єва позувала з дівчатами у витонченому образі. При цьому стала артистка так, що нічого зайвого не видно, а сукня, навіть без глибокого декольте, виглядає досить спокусливо.
До речі, нещодавно співачка похвалилася кадрами зі свіжою зйомки, позуючи для відомого бренду одягу. Так, артистка приміряла і пуховики, і шарфи, і облягаючі боді, виставивши напоказ ідеальну фігуру, а також масивну груди.
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