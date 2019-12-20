Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм
Как сообщает Politeka.net, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.
Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес.
Отметим, что Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников. На странице звезды в Инстаграм она показала соблазнительный снимок в платье, бретельки которого зазывающе спустила с плечей.
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На фото она широко улыбается. На ее лице нюдовый макияж, небрежная укладка. А изюминкой фотографии стало то, что на звезде одно лишь тонкое шелковое платье синего цвета. Белье под него Астафьева решила не надевать, при этом закрывая от камеры соски предплечьем руки.
В комментариях многие отметили красоту Даши Астафьевой: «Небеса», «Супер», «Улыбка просто».
За час пост актрисы собрал более 1,5 тысячи лайков и множество комментариев, несмотря на то, что он был рекламным.
Напомним, что ранее Даша позировала в необычном алом платье. Пикантный кадр в винтажном стиле приятно поразил поклонников, ведь Астафьева позировала с девушками в изящном образе. При этом стала артистка так, что ничего лишнего не видно, а платье, даже без глубокого декольте, выглядит весьма соблазнительно.
К слову, недавно знаменитость похвасталась кадрами со свежей съемки, позируя для известного бренда одежды. Так, артистка примеряла и пуховики, и шарфы, и облегающие боди, выставив напоказ идеальную фигуру, а также массивную грудь.
Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро
Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь
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