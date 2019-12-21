29-річна українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко захопила публіку жарким знімком, зробленим на відпочинку в тропіках

Як передає Politeka.net, зірка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram фото, на якому вона постала в досить яскравому образі. На зірці біла майка, надіта на голе тіло, без нижньої білизни. Повз прихильників не вислизнула інтимна деталь її образу - со*ок, що просвічується крізь майку. Регіна підняла руки вгору, однією з них доторкнулася до пишного кучерявого волосся і зухвало дивиться прямо в об'єктив. Ніжний макіяж і легка посмішка, безумовно, прикрасили кадр. Позаду артистки розкинувся розкішний вид на тропічний ліс. Судячи з геолокації, співачка зараз відпочиває на Балі.

"У нас тут розіграш мільйона рублів і Мерседеса перед Новим роком) якщо хочете випробувати свою удачу, заходьте до @vladtopalovofficial (підписуйтесь на всіх спонсорів у розділі передплати) і перемагайте ❤️", - підписала Тодоренко фото.



Коментуючі кинулися хвалити досконалу красу Регіни.

"Ти красива ваще ваще:)"

"💖💖💖 Регіна, ти дівчина мрія"

"Просто. Божечки, яка гарна🔥"

"со*ок видно)"

Раніше ми повідомляли, Регіна з чоловіком, співаком Владом Топаловим, вперше показали обличчя сина. Нещодавно малюкові Майклу виповнився рік. Пара разом з хлопчиком знялася для одного з журналів, на обкладинці якого і з'явилися.

Щасливий батько опублікував відповідні фото в своєму Instagram.

"Наша перша новорічна зйомка!!!! 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁 Наша весела сімейка! Люблю вас, мої ведмеді!...", - написав Топалов.

Також ми писали, Тодоренко поділилася жарким фото в купальнику. В кадрі артистка обняла пальму. Зірка зазначила, що хоче розповісти іншим про Балі. Адже, можливо, хтось поїде на відпочинок, а вона вже зробила рекомендації.

"Я тут вирішила назнімати кілька оглядів хороших готелів, якщо раптом хтось з вас вирішить полетіти відпочивати на о. Балі. Скажу відразу , що таких розкішних вілл і сервісу я ще не бачила, а я бачила багато!", - написала Тодоренко.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку