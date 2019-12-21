29-летняя украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко восхитила публику жарким снимком, сделанным на отдыхе в тропиках

Как передает Politeka.net, звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм фото, на котором она предстала в весьма вызывающем образе. На звезде белая майка, надетая на голое тело, без нижнего белья. Мимо поклонников не ускользнула интимная деталь ее образа - просвечивающийся со*ок сквозь майку. Регина подняла руки вверх, одной из них дотронулась до пышных кучерявых волос и дерзко смотрит прямо в объектив. Нежный макияж и легкая улыбка, безусловно, украсили кадр. Позади артистки раскинулся роскошный вид на тропический лес. Судя по геолокации, певица в настоящее время отдыхает на Бали.

"У нас тут розыгрыш миллиона рублей и Мерседеса перед Новым годом) если хотите испытать свою удачу, заходите к @vladtopalovofficial (подписывайтесь на всех спонсоров в разделе подписки) и побеждайте ❤️", - подписала Тодоренко фото.



Комментирующие кинулись восхвалять совершенную красоту Регины.

"Ты красивая ваще ваще:)"

"💖💖💖 Регина, ты девушка мечта"

"Просто. Божечки, какая красивая🔥"

"со*ок видно)"

Ранее мы сообщали, Регина с мужем, певцом Владом Топаловым, впервые показали лицо сына. Недавно малышу Майклу исполнился годик. Пара вместе с мальчиком снялась для одного из журналов, на обложке которого и появились.

Счастливый отец опубликовал соответствующие фото в своем Инстаграм.

"Наша первая новогодняя съемка!!!! 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁 Наша веселая семейка! Люблю вас, мои медведи!...", - написал Топалов.

Также мы писали, Тодоренко поделилась жарким фото в купальнике. В кадре артистка обняла пальму. Звезда отметила, что хочет рассказать другим о Бали. Ведь, возможно, кто-то поедет на отдых, а она уже сделала рекомендации.

"Я тут решила наснимать несколько обзоров хороших гостиниц, если вдруг кто-то из вас решит полететь отдыхать на о. Бали. Скажу сразу , что таких крутых вилл и сервиса я ещё не видела, а я видела много!", - написала Тодоренко.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе