Відома українська співачка Анна Седокова показала, як проводить вечір у цікавій компанії

Як передає Politeka.net, знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, співачка і її молодий коханий 28-річний баскетболіст Яніс Тімма відвідали відомого німецького модельєра Філіпа Пляйна.

«Це був чарівний вечір з @janis.timma в компанії трудоголіка і творця @philippplein. Зайшли не на довго, адже нічого немає краще, ніж серіал в обіймах дому, але, можливо, немає нічого краще, ніж серіал в обіймах і в сукні #philippplein», - підписала фото Седокова.

Користувачі мережі висловлюють захоплення парою.

«Як ти світишся😍❤», «Шикарна пара», «Щасливі такі», найкрасивіша пара», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Анна Сєдокова похизувалася жарким чином. Артистка вирішила поговорити про свій вік. Вона розповіла, що їй вже виповнилося 37 років. Седокова незадоволена тим, що через три роки її почнуть засуджувати за відверті фото.

"Я - Аня Седокова. Мені кілька днів тому виповнилося 37 а, значить, у мене тепер всього 3 роки, щоб публікувати подібні фото без докорів громадських діячів?

А через три роки я що, гарбузом стану? Як же мені набридли ці стереотипи, які роками завантажували в голови наших жінок", - написала Анна.

Дівчина не думає, що життя після тридцяти і розлучення закінчується. Ганна поскаржилася, що її називають старої жінки.

"Що в 30 років життя закінчується, що вона так само закінчується після розлучення, що без мужика життя немає... Хто взагалі це визначає окрім самої себе?

Ви не уявляєте, скільки разів я чула слово «стара» від увагу .. .. інших жінок", - додала Седокова.

Нагадаємо, Сєдокова похизувалася формами в прозорій сукні.

А ще Politeka писала, що Седокова влаштувала пікантні гри з молодим коханцем посеред ліфта.

Також Politeka повідомляла, що Седокова влаштувала бурхливі розваги на день народження.