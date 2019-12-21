Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін опинився в дуже небезпечній ситуації

Виявилося, що 19 грудня, коли у центрі Москви на Луб'янці 39-річний росіянин Євген Манюров відкрив стрілянину по силовикам, на місці НП був шоумен Максим Галкін.

Шоу-мен навіть зняв там відео.

"щось серйозне на Луб'янці", – він підписав ролик, який опублікував в "сторіс" в "Instagram".

Наголошується, що на відео зафіксовано велику кількість поліцейських автомобілів. При цьому шоумен ніяк більше не прокоментував подію.

Нагадаємо, 19 грудня у центрі російської столиці невідомі чоловіки відкрили вогонь, зав'язалася перестрілка, загинули і постраждали люди. Все сталося на Луб'янці, у відділення поліції.

Стрілянину в приймальні ФСБ відкрили три людини, всі нападники вбиті.

Моз РФ підтвердив інформацію про п'ять постраждалих при стрільбі.

Тіло і рюкзак вбитого силовики досліджували з великими пересторогами. За інформацією Комерсанта, в його рюкзаку було знайдено боєприпаси, гранати та саморобний вибуховий пристрій, яке в підсумку знешкодив робот-сапер.

За попередніми даними, напад влаштував уродженець Московської області 39-річний Євген Манюров.

Повідомляється, що Манюров захоплювався практичною стрільбою. У листопаді брав участь у змаганнях: у дисципліні "карабін в пістолетному калібрі" посів третє місце.

Він нібито навчався в Російській академії правосуддя. Крім того, був слухачем курсу "Соціологічний аналіз рекламної комунікації" у Вищій школі економіки.

розслідують Напад як посягання на життя співробітників правоохоронних органів (ст. 317 КК РФ). Справу передали в центральний апарат Слідчого комітету РФ.

Нагадаємо, бійнею закінчився футбольний матч, на полі почався хаос: у мережі з'явилося відео.

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