Гімнастка Ганна Різатдінова, яка стала суперфіналісткою останнього сезону «Танців з зірками», розповіла про стосунки з одіозним нардепом Олександром Онищенком

За словами спортсменки і моделі, чутки про їх з політиком і бізнесменом триваючому романі неправдиві. Про це вона заявила під час веб-конференції на tochka.net.

Олімпійська призерка запевнила всіх шанувальників, що чутки про піарі за рахунок відносин з відомим багатієм повна нісенітниця:

«днями я дізналася, що, виявляється, що багато хто думає, що я з Олександром Онищенком. Навіть не те, що багато хто, а от всіх оточив такий слух про те, що я з Олександром, але просто на якийсь період часу, ми, скажімо так, розійшлися і спеціально все це розіграли, але все буде добре, через пару років або невідомо коли ми зійдемося і будемо жити довго і щасливо», - сказала Ганна Різатдінова і додала, що вони з Олександром Оніщенко не разом:

«…на щастя чи На жаль, я не знаю».

Також, за словами зірки «Танців з зірками 2019», вони з екс-нардепом розлучилися ще на початку цього року:

«З січня місяця ми не разом і це остаточне рішення, в першу чергу, моє. Я рухаюсь далі, ніхто ніяких комедій не розігрував, у мене з акторською майстерністю погано, ви вже це зрозуміли – грати я точно не вмію, та й не буду, навіщо це потрібно?».

«Двічі в одну річку точно не входять», вважає зірка ТБ:

«...Я просто зрозуміла, що ця красива життя, багате життя – вона для когось, але не для мене», - додала вона і зазначила також, що на предмет цих відносин вона для себе все остаточно вирішила повертатися до політики не має наміру.

Раніше ми писали, що нещодавно гімнастка була в спортивному, обтягуючому костюмі і кросівках.

Увагу підписників привернуло те, що Різатдінова розтягнулася стоячи в шпагаті - дівчина підняла ногу вище своєї голови.

"Кожен раз, коли ви відчуваєте себе погано, просто пам'ятайте, що #cocacola продавала тільки 25 пляшок в перший рік", - написала Анна.

Нагадаємо також, що Ганна позувала в блакитному платті, що відкриває її красиву спинку, а поясок ідеально підкреслив її тонку талію

Ганна яскраво посміхається і виглядає щасливою.

"Під Новий рік мрії збуваються ✨!...", - написала вона.

Лише за 15 хвилин пост зірки отримав понад 1000 лайків та коментарів.

"Красуня", "Снігуронька просто нереальна", "найкрасивіша снігуронька", "Красуня🔥😍", "Дуже гарне фото", "Дуже гарно", "Просто вау", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, фаворитка Ями з "Танців з зірками" розсунула ноги в пікантній позі: "Навіть Волочкова позаздрить"

А ще Politeka писала, що улюблениця Ями засвітила свою гордість в пікантній позі: "Підпалила всіх"

Також Politeka повідомляла, фаворитка Ями з "Танців з зірками" показала все, чим нагородила її природа: "Ідеальна"