Артистка показала, як дуріє на камеру в домашньому і легкому вигляді

Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще й різкою зміною іміджу

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, часто з'являючись перед публікою без макіяжу і будь-яких прикрас, пише Рoliteka.net.

Цього разу артистка показала, як дуріє на камеру в домашньому і легкому вигляді – у світлій майці і джинсах, волосся зав'язані в недбалий хвостик. Віра співала на камеру і позувала перед дзеркалом.

«Стан «грудень» 🤪#Пойитанцуй 💃🏼 Коли щодня концерти , ти в тонусі і не можеш увечері швидко заспокоїтися 🙈 то починаєш ось таке ось 😂🤪. Але через 20 хвилин благополучно бачила сни 💫 веселій суботи 🤗», – пише Віра.

Шанувальники не залишилися осторонь:

«Віра, ти зробив вчорашній вечір🔥. СПАСИБІ. Ти така справжня 💋», «Полюбому накладку з 3мя камерами з алі експрес замовили 😁», «Як переживаєте розлуку з чоловіком під час роботи?)», «Віра вітаю! Наступного разу запиши відео під час прийняття душу. Передплатникам буде подарунок на Новий Рік! 🔥💯👌❤️», «І навіть Віра танцює у ванній,ідеальне місце для танцю😂», «Зруйнувала сім'ю батька залишила без дітей трьох думає проживе в любові і щастя🤔», «Співачка середнього розливу!😊».

Також артистка поділилася в "сторіз" Instagram кадрами сімейної ідилії.

"Коли концерти кожен день в різних містах і раптом видається такий час з сім'єю… Безцінне", – підписала один з кадрів співачка.

10-річна дочка Брежнєвої, Сара, припала до плеча матері. Тут же на знімку видно чоловічу руку, що лежить прямо на груди артистки. По всій видимості, рука належить її чоловікові продюсерові Костянтину Меладзе. Дещо дивний жест, враховуючи, що зовсім поруч знаходиться його падчерка.

На іншому кадрі артистка похвалилася новорічною ялинкою. Також тут видно оздоблення її будинку. Високі стелі, сходи, меблі: все в ніжно-кремових і бежевих тонах.

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

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