Один з російських банків "заморозив" рахунки фігуриста Петра Чернишова, чоловіка хворої на рак Анастасії Заворотнюк

Інформацію про блокування активів Чернишова опублікували в телеграм-каналі "Mash", передає Politeka.net. Відзначається, що банк пішов на такі дії за вказівкою податкової служби Санкт-Петербурга, так як саме тут зареєстровані компанії артиста. В результаті, Чернишову недоступне проведення фінансових операцій.

Проблема з банками та податковою тягнеться вже кілька місяців. Нібито причиною стали сумнівні фінансові операції. Очевидно, Чернишову зараз не до цього, так як він вкладає всі свої сили в турботу про важкохвору дружину.

Нагадаємо, в 2019 році через кілька місяців після народження дочки Міли російська актриса, зірка телесеріалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк дізналася, що у неї рак. Біда нагрянула, як кажуть, неждано. Знаменитість перенесла операцію в Німеччині, де медики спробували хірургічним шляхом позбавити нещасну від пухлини мозку, але марно. Актриса повернулася в Росію і лягла в одну з московських клінік. Деякий час Заворотнюк провеле в комі. Після ряду операцій, її здоров'я пішло на поправку і Анастасію виписали.

В даний час вона знаходиться в медцентрі в російській столиці, де проходить реабілітацію. Права частина тіла актриси паралізована, їй роблять спеціальні масажі. За словами працівників медцентру, Чернишов часто її відвідує, навіть приносить маленьку доньку.

Також ми повідомляли, судові пристави оголосили полювання на родичів Завоторнюк. Повідомляється, що зіркова сім'я накопичила борги, які тепер вимагають погасити.

Відомо, що у матері Заворотнюк є борг за квартиру в розмірі майже 46 тисяч рублів. Платежі за житло перестали надходити саме в той момент, коли з'явилася перша інформація про тяжку хворобу "прекрасної няні".

Згідно з рішенням суду, жінка в обов'язковому порядку зобов'язана погасити заборгованість. Такий вердикт феміда винесла ще в 2018 році, але судові пристави оголосили полювання лише зараз.

Раніше ми писали, в мережі активно обговорювали звинувачення актора Сергія Жигунова у побитті своєї колишньої коханої і колеги по "Няні" Анастасії Заворотнюк.

Подруга актриси режисер Наталя Бондарчук в одному з інтерв'ю розповіла, що Настя пішла від Сергія, так як той її ображав. Жигунов спростував цю інформацію, назвавши тих, хто її поширює "нецікавими у професійному плані".

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

Також Politeka писала, що молода дочка хвора на рак Заворотнюк показала несподіване фото зіркової матері.