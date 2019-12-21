Один из российских банков "заморозил" счета фигуриста Петра Чернышева, мужа больной раком Анастасии Заворотнюк

Информацию о блокировке активов Чернышева опубликовали в телеграм-канале "Mash", передает Politeka.net. Отмечается, что банк пошел на такие действия по указке налоговой службы Санкт-Петербурга, так как именно здесь зарегестрированы компании артиста. В результате, Чернышеву недоступно проведение финансовых операций.

Проблема с банками и налоговой тянется уже несколько месяцев. Якобы причиной стали сомнительные финансовые операции. Очевидно, Чернышеву сейчас не до этого, так как он вкладывает все свои силы в заботу о тяжелобольной жене.

Напомним, в 2019 году спустя несколько месяцев после рождении дочери Милы российская актриса, звезда телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк узнала, что у нее рак. Беда нагрянула, как говорится, нежданно. Знаменитость перенесла операцию в Германии, где медики попытались хирургическим путем избавить несчастную от опухоли мозга, но тщетно. Актриса вернулась в Россию и легла в одну из московских клиник. Некоторое время Заворотнюк провеле в коме. После ряда операций, ее здоровье пошло на поправку и Анастасию выписали.

В настоящее время она находится в медцентре в российской столице, где проходит реабилитацию. Правая часть тела актрисы парализована, ей делают специальные массажи. По словам работников медцентра, Чернышев часто ее навещает, даже приносит маленькую дочку.

Также мы сообщали, судебные приставы объявили охоту на родственников Завоторнюк. Сообщается, что звездная семья накопила долги, которые теперь требуют погасить.

Известно, что у матери Заворотнюк есть долг за квартиру в размере почти 46 тысяч рублей. Платежи за жилье перестали поступать именно в тот момент, когда появилась первая информация о тяжелой болезни "прекрасной няни".

Согласно решению суда, женщина в обязательном порядке обязана погасить задолженность. Такой вердикт фемида вынесла еще в 2018 году, но судебные приставы объявили охоту лишь сейчас.

Ранее мы писали, в сети активно обсуждали обвинение актера Сергея Жигунова в избиении своей бывшей возлюбленной и коллеги по "Няне" Анастасии Заворотнюк.

Подруга актрисы режиссер Наталья Бондарчук в одном из интервью рассказала, что Настя ушла от Сергея, так как тот ее обижал. Жигунов опроверг данную информацию, назвав тех, кто ее распространяет "неинтересными в профессиональном плане".

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

Также Politeka писала, что молодая дочь больной раком Заворотнюк показала неожиданное фото звездной матери.