Відома українська актриса Ксенія Мішина, що одержала популярність завдяки серіалу "Фортечна" і участі "Танців з зірками", показала новий жаркий образ

Ксенія цього разу з'явилася в шикарному ніжному сукню. Одне плече вона залишила оголеним. Можна помітити, що Мішина без білизни. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Крутих вихідних , милі", - написала знаменитість.

Під фото фанати встигли залишити кілька коментарів:

"Вау, красуня", "Перебір з макіяжем. Без набагато приємніше", "Просто чудова ксенія". "За гранню пишноти", "Ну дуже класно з розпущеним", "Боже, яка ви прекрасна", "Чудова", "Обережно, можна обпектися гарячим фото", "І Вам гарних вихідних! Ви приголомшлива, дуже красива фотосесія".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка, переможниця шоу "Танці з зірками", Ксенія Мішина, опублікувала фото з чоловіком.

Ксенія одягла чорні куртку, джинси і чоботи. Довге волосся дівчина прибрала в хвіст. По всій видимості, між артисткою і чоловіком йде активна дискусія.

В пості актриса міркує про партнерство на роботі.

"На камеру важко обдурити, і глядача, відповідно, теж. Тому партнерство на майданчику, на сцені, у творчості - це перше, чого навчають в акторській професії...", - написала Мішина.

Повідомлялося, що зірка "Кріпак" Ксенія Мішина посвітила ідеальними тілом в чорному топі.

На фото Ксенія позувала в топі і накинула на плечі піджак. Також на ній були чорні штани. Мішина впевнено дивиться в камеру і посміхається.

"Я все частіше помічаю, що нічого навколо не помічаю, крім своїх ролей...

«Куди ходиш? Що бачила? Де і як відпочиваєш?» — задають мені періодично запитання, відповідей на які немає))))", - скаржиться актриса.

Нагадаємо, Мішина Ксенія без білизни виставила напоказ свою красу

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