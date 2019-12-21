Відома українська актриса Ксенія Мішина, що одержала популярність завдяки серіалу "Фортечна" і участі "Танців з зірками", показала новий жаркий образ
Ксенія цього разу з'явилася в шикарному ніжному сукню. Одне плече вона залишила оголеним. Можна помітити, що Мішина без білизни. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Крутих вихідних , милі", - написала знаменитість.
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Під фото фанати встигли залишити кілька коментарів:
"Вау, красуня", "Перебір з макіяжем. Без набагато приємніше", "Просто чудова ксенія". "За гранню пишноти", "Ну дуже класно з розпущеним", "Боже, яка ви прекрасна", "Чудова", "Обережно, можна обпектися гарячим фото", "І Вам гарних вихідних! Ви приголомшлива, дуже красива фотосесія".
Раніше ми повідомляли, що українська співачка, переможниця шоу "Танці з зірками", Ксенія Мішина, опублікувала фото з чоловіком.
Ксенія одягла чорні куртку, джинси і чоботи. Довге волосся дівчина прибрала в хвіст. По всій видимості, між артисткою і чоловіком йде активна дискусія.
В пості актриса міркує про партнерство на роботі.
"На камеру важко обдурити, і глядача, відповідно, теж. Тому партнерство на майданчику, на сцені, у творчості - це перше, чого навчають в акторській професії...", - написала Мішина.
Повідомлялося, що зірка "Кріпак" Ксенія Мішина посвітила ідеальними тілом в чорному топі.
На фото Ксенія позувала в топі і накинула на плечі піджак. Також на ній були чорні штани. Мішина впевнено дивиться в камеру і посміхається.
"Я все частіше помічаю, що нічого навколо не помічаю, крім своїх ролей...
«Куди ходиш? Що бачила? Де і як відпочиваєш?» — задають мені періодично запитання, відповідей на які немає))))", - скаржиться актриса.
Нагадаємо, Мішина Ксенія без білизни виставила напоказ свою красу
А ще Politeka писала, що Зірка "Кріпак" розкрила піджак і засвітила пружні форми без білизни
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