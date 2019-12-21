Известная украинская актриса Ксения Мишина, получившая популярность благодаря сериалу "Крепостная" и участию "Танцев со звездами", показала новый жаркий образ

Ксения в этот раз показалась в шикарном нежном платье. Одно плечо она оставила оголенным. Можно заметить, что Мишина без белья. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Крутых выходных , милые", - написала знаменитость.

Под фото фанаты успели оставить несколько комментариев:

"Вау, красотка", "Перебор с макияжем. Без гораздо приятней", "Просто чудесная ксения". "За гранью великолепия", "Ну очень классно с распущенными", "Боже, какая вы прекрасная", "Восхитительная", "Осторожно, можно обжечься горячим фото", "И Вам хороших выходных! Вы потрясающая, очень красивая фотосессия".

Ранее мы сообщали, что украинская актриса, победительница шоу "Танці з зірками", Ксения Мишина, опубликовала фото с мужчиной.

Ксения надела черные куртку, джинсы и сапоги. Длинные волосы девушка убрала в хвост. По всей видимости, между артисткой и мужчиной идет активная дискуссия.

В посте актриса рассуждает о партнерстве на работе.

"На камеру тяжело обмануть, и зрителя соответственно тоже. Поэтому партнерство на площадке, на сцене, в творчестве - это первое, чему учат в актерской профессии...", - написала Мишина.

Сообщалось, что звезда "Крепостной" Ксения Мишина посветила идеальными телом в черном топе.

На фото Ксения позировала в топе и накинула на плечи пиджак. Также на ней были черные штаны. Мишина уверенно смотрит в камеру и улыбается.

"Я все чаще замечаю, что ни черта вокруг не замечаю, кроме своих ролей...

«Куда ходишь? Что видела? Где и как отдыхаешь?» — задают мне периодически вопросы, ответов на которые нет))))", - жалуется актриса.

Напомним, Ксения Мишина без белья выставила свою красоту напоказ

А еще Politeka писала, что Звезда "Крепостной" распахнула пиджак и засветила упругие формы без белья

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