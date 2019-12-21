Женя Кіт прокоментував конфлікт з Анною Ризатдиновой після проекту «Танці з зірками»

Після того, як сам Кіт зізнався, що відмовився танцювати в парі на "Танці з зірками-2019" з Анною Ризатдиновой, він щиро здивувався, що гімнастка дійшла до фіналу. Його думка, що спортсмени йдуть десь у середині проекту, Ганна розкритикувала на своїй сторінці в Instagram. В інтерв'ю Женя Кіт особисто розставив всі крапки над і після цього конфлікту, пише Viva.ua.

"Я ще раз скажу більше буквально і коротко, щоб у креативних ЗМІ і засмучених читачів не було двозначності. Спортсмен – не означає артист. Але може стати їм, наполегливо працюючи над тими речами, яких не навчать в спорті. Тому мистецтво і спорт різні речі, в чомусь схожі, але все ж кардинально різні. Тому я був приємно здивований, що у спорсмена вийшло дійти до фіналу. Це моя думка і в мене, як і кожного з вас, є на нього 100% право", - відповів Кіт.

Також він вирішив поставити крапку у спорті з Ризатдиновой.

"Камон, шоу давно закінчилося, давайте рухатися вперед, і не створювати штучних проблем, принаймні, не зі мною. Я в такому не учувствую!", – додав танцюрист.

Нагадаємо, що переможець шоу "Танці з зірками", Євген Кот, опублікував нові фото з красунею-дружиною. Знімки з'явилися в Instagram танцюриста. На фото пара позує у білих вбраннях. Євген вибрав кофту, а його дружина постала в сорочці і міні-шортах. Дівчина сидить біля ніг Кота, який знаходиться в зеленому кріслі. Хореограф доторкається до дружини, а вона іноді закриває очі від розчулення.

"Хоч @tanci1plus1 і закінчилися, ми все одно мало бачимося — моя @tatarintseva_official зараз на гастролях в Бразилії✈️ Сумую по тобі, крихітко❤ Хлопців! Напишіть в коментах, яка фотка, по-вашому, наймиліша?😌", - написав автор посту.

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