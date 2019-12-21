Хворій на рак Анастасія Заворотнюк може знадобитися ампутація

Зірка серіалу «Моя прекрасна няня» залишається в лікарні, а її родичі продовжують зберігати мовчання про її стан. Тим не менш в РосЗМІ регулярно з'являється нова інформація про лікування актриси.

Так, раніше повідомлялося, що на тлі онкології у Заворотнюк почався набряк мозку і її довелося відправити в реанімацію.

Втім, пізніше лікарі заявили, що у актриси з'явилася надія на одужання. За останніми даними, зараз вона навіть йде на поправку, а лікарі заявляють, що вона буде жити.

Втім, не всі прогнози такі позитивні. Так, джерела повідомили, що актрисі загрожує ампутація ноги. Про це пише РБК-Україна, відзначаючи, що інформація не підтверджена.

Раніше ми писали про те, що один з російських банків "заморозив" рахунки фігуриста Петра Чернишова, чоловіка хворої на рак Анастасії Заворотнюк. Відзначається, що банк пішов на такі дії за вказівкою податкової служби Санкт-Петербурга, так як саме тут зареєстровані компанії артиста. В результаті, Чернишову недоступне проведення фінансових операцій.

Проблема з банками та податкової тягнеться вже кілька місяців. Нібито причиною стали сумнівні фінансові операції.

Очевидно, Чернишову зараз не до цього, так як він вкладає всі свої сили в турботу про важкохворої дружини.

Нагадаємо, в 2019 році через кілька місяців після народження дочки Міли російська актриса, зірка телесеріалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк дізналася, що у неї рак. Біда нагрянула, як кажуть, неждано. Знаменитість перенесла операцію в Німеччині, де медики спробували хірургічним шляхом позбавити нещасну від пухлини мозку, але марно. Актриса повернулася в Росію і лягла в одну з московських клінік. Деякий час Заворотнюк провеле в комі. Після ряду операцій, її здоров'я пішло на поправку і Анастасію виписали.

В даний час вона знаходиться в медцентрі в російській столиці, де проходить реабілітацію. Права частина тіла актриси паралізована, їй роблять спеціальні масажі.

Нагадаємо, популярний російський співак приголомшив заявою про хвору на рак Заворотнюк.

Як повідомляла Politeka, хвору на рак Заворотнюк переслідують в Росії: рідні не стрималися і показали скандальні фото.

Також Politeka писала, що Жигунов бив Заворотнюк: зірка "Моєї прекрасної няні" не стримався і видав усю правду.