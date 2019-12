View this post on Instagram

Что вы знаете о стрессе? Съёмки на следующий день после моего 35 летия 🤦🏽‍♀️ все гости выживали , а мы с @dashavisag пытались держать лицо 😂 мое лицо 😂😂😂😂🤦🏽‍♀️ цените ответственных работников 😂😂😂😂