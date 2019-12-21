Відома українська співачка Аліна Гросу показала фото казусу, що стався з нею на сцені
На фото Аліна в чорно-білому платті і прозорим верхом засвітила свою груди. Сукня спустилося і груди виявилася видно. Партнери на сцені не розгубилися і одразу почали поправляти одяг співачці. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"#ТакВыкладываласьЧтоВсеВыложилось - Тепер це хештег під всі мої шизанутые фотки. Пропоную челлендж. Які у вас були казуси в житті? Признавайтесь.", - написала Гросу.
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Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:
"А хлопці танцюристи не розгубилися", "Алінка, ти вогонь", "А де цю фотку знайти", "А без цензури буде краще. А так вогонь", "З такою фігуркою можна", "Ти ваще запалила я подивлюся", "Тема опуклостей, яка була відкрита в кліпі нарешті відкрилася".
Раніше ми повідомляли, що у Аліни Гросу під час концерту з сукні випали груди.
Інцидент стався під час виступу Гросу на сцені «Музичної платформи». Аліна Гросу виконувала пісню «Vova» під час активного танцю. Так. На одному з кадрів, які вона оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі, вона прикрила соски сердечками, тому що її сукня без бретелей помітно опустилася нижче їх рівня.
"P. s. Так викладалася..так викладалася, що все вклалося...😱😂😂😂 на останньому фото. 😭😂😂😂", – наголосила вона у підписі до ряду фото.
Повідомлялося, що Гросу в шкірі показала людини, який «вивів її в люди».
«Посвіжіла» Аліна Гросу та сама виглядає чудово і, що несподівано, скромно і стильно, і свою маму-красуню показала публіці.
«Сьогодні день народження у мого самого близького, рідного, самого доброго і самого цілеспрямованого в світі людини❤❤❤ моя кохана, люба матусю!!!», – пише артистка під знімком і додає, що її найрідніша людина колись обов'язково буде пишатися нею.
Нагадаємо, Гросу не втримала груди і засвітила зайве прямо на сцені
Також Politeka писала, що Гросу приголомшила зовнішнім виглядом перед концертом у Києві
А ще Politeka повідомляла, що Гросу приїхала в Київ і спантеличила заявою