Відома українська співачка Аліна Гросу показала фото казусу, що стався з нею на сцені

На фото Аліна в чорно-білому платті і прозорим верхом засвітила свою груди. Сукня спустилося і груди виявилася видно. Партнери на сцені не розгубилися і одразу почали поправляти одяг співачці. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"#ТакВыкладываласьЧтоВсеВыложилось - Тепер це хештег під всі мої шизанутые фотки. Пропоную челлендж. Які у вас були казуси в житті? Признавайтесь.", - написала Гросу.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"А хлопці танцюристи не розгубилися", "Алінка, ти вогонь", "А де цю фотку знайти", "А без цензури буде краще. А так вогонь", "З такою фігуркою можна", "Ти ваще запалила я подивлюся", "Тема опуклостей, яка була відкрита в кліпі нарешті відкрилася".

Раніше ми повідомляли, що у Аліни Гросу під час концерту з сукні випали груди.

Інцидент стався під час виступу Гросу на сцені «Музичної платформи». Аліна Гросу виконувала пісню «Vova» під час активного танцю. Так. На одному з кадрів, які вона оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі, вона прикрила соски сердечками, тому що її сукня без бретелей помітно опустилася нижче їх рівня.

"P. s. Так викладалася..так викладалася, що все вклалося...😱😂😂😂 на останньому фото. 😭😂😂😂", – наголосила вона у підписі до ряду фото.

Повідомлялося, що Гросу в шкірі показала людини, який «вивів її в люди».

«Посвіжіла» Аліна Гросу та сама виглядає чудово і, що несподівано, скромно і стильно, і свою маму-красуню показала публіці.

«Сьогодні день народження у мого самого близького, рідного, самого доброго і самого цілеспрямованого в світі людини❤❤❤ моя кохана, люба матусю!!!», – пише артистка під знімком і додає, що її найрідніша людина колись обов'язково буде пишатися нею.

Нагадаємо, Гросу не втримала груди і засвітила зайве прямо на сцені

Також Politeka писала, що Гросу приголомшила зовнішнім виглядом перед концертом у Києві

А ще Politeka повідомляла, що Гросу приїхала в Київ і спантеличила заявою



