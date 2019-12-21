Колишня солістка популярної групи "ВІА Гра" Міша Романова засвітила розкішні форми в наряді без білизни

Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.

На ньому співачка позує у чорних штанях офіційного стилю і латексному вбранні, який ефектно підкреслює її пишні форми. При цьому видно, що Романова позує без білизни.

Уточнимо, що виконавиця пропонує шанувальникам провести з нею новорічну ніч. Однак відповісти на пропозицію люди не змогли, оскільки знімок Романова опублікувала в Stories.

Також ми писали, що Романова показала відверте авторське фото. На новому професійному знімку артистка з'явилася в вечірній сукні.

Дівчина стала «Лютим»-обкладинкою відомого календаря від чоловічого глянцю на майбутній рік. На авторське фотознімку пишногруда красуня майстерно зігнулась, сидячи на ретро-авто. Волосся Міші поклали класичної хвилею – зачіска дуже йде розкішну блондинку, знаменитість також приміряла на себе блискуче в усіх сенсах цього слова сукня – особливої пікантності поряд надала зона декольте.

На струнких ніжках знаменитості красуються туфлі на шпильці в колір вбрання, дівчина впевнено дивиться в камеру, на її нігтики видно також яскраво червоний лак:

«…Хто з вас народився в лютому, признавайтесь?😏», - спитала зоряна красуня у своїх шанувальників в мережі. Чи варто говорити, що безліч відповідей, в основному, «оспівували» красу артистки.

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