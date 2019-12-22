Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова насмішила мережу невдалим вбранням на тлі ялинки

Як повідомляє Politeka, знімком вона поділилася в Instagram.

«Мені здається, в цьому дизайнерському платті Анни Кремер я по гамі гармонійно вписуюся в авторський дизайн нашої новаховской ялинки. А з самою Ганною ми виявляється зустрічалися багато разів у кінному клубі "Отрада", а познайомилися тільки сьогодні», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Волочкова позує в золотавому вбранні. Однак, як виявилося, плаття балерини виявилося зі старої колекції.

«Настя, у тебе взагалі ніякого гідності немає. Рекламируешь мотлох, старі речі. Це дизайнерське плаття Ганна Кремер на своєму акаунті показала у вересні 2017. Не годиться старе плаття видавати за новинку», «Це плаття так званий дизайнер носила ще два роки тому, так, видно, і не змогла нікому всучити. Чого добру пропадати, Анастасії в самий раз підійде, любить вона всяке лахміття», «Плаття на вас виглядає як мішок», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Анастасія Волочкова розповіла, як ледь не загинула на зйомках, а також поділилася своїми планами на відпочинок.

1 січня Анастасія Волочкова проведе в Таїланді. Волочкова хоче побути на відокремленому екзотичному острові.

Ну а зараз Анастасія гастролює зі своїм шоу "Балерина в задзеркаллі цирку". Під час одного з концертів Волочкова ледь не впала з великої висоти.

Балерина розповіла: "Я вчора ледь не розбилася в клітці на власній лебідки, яка куплена на мої власні гроші. Тому що умови залу не дозволяли підняти її на велику висоту. Не хочу розповідати цю історію, вона реально страшна".

Але Волочкова не боїться ризикувати, її заряджає енергетика глядачів.

Дочка Волочкової Аріадна живе не з нею, а з батьком. Всьому виною страшенна зайнятість зірки.

Недоброзичливці вважають, що Настя зловживає алкоголем. Скандпльная балетна діва так відповідає на ці закиди: "Можу собі дозволити шампанське після того як відгарувала, а це вам не під фанеру заспівати. У нас півкраїни бухає, а Волочкова з келихом шампанського — алкоголік. Я всій країні бажаю такого алкоголізму".

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