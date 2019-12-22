Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова насмешила сеть неудачным нарядом на фоне елки

Как сообщает Politeka, снимком она поделилась в Instagram.

«Мне кажется, в этом дизайнерском платье Анны Кремер я по гамме гармонично вписываюсь в авторский дизайн нашей новаховской елки. А с самой Анной мы оказывается встречались много раз в конном клубе "Отрада", а познакомились только сегодня», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Волочкова позирует в золотистом наряде. Однако, как оказалось, платье балерины оказалось из старой коллекции.

«Настя, у тебя вообще никакого достоинства нет. Рекламируешь старье, б/у вещи. Это дизайнерское платье Анна Кремер на своём аккаунте показала в сентябре 2017. Не годится старое платье выдавать за новинку», «Это платье так называемый дизайнер носила ещё два года назад, так, видно, и не смогла никому всучить. Чего добру пропадать, Анастасии в самый раз подойдёт, любит она всякое старье», «Платье на вас смотрится как мешок», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Анастасия Волочкова рассказала, как чуть не погибла на съемках, а также поделилась своими планами на отдых.

1 января Анастасия Волочкова проведет в Таиланде. Волочкова хочет побыть на уединенном экзотическом острове.

Ну а сейчас Анастасия гастролирует со своим шоу "Балерина в зазеркалье цирка". Во время одного из концертов Волочкова чуть не упала с большой высоты.

Балерина рассказала: "Я вчера чуть не разбилась в клетке на собственной лебедке, которая куплена на мои собственные деньги. Потому что условия зала не позволяли поднять ее на большую высоту. Не хочу рассказывать эту историю, она реально страшная".

Но Волочкова не боится рисковать, ее заряжает энергетика зрителей.

Дочь Волочковой Ариадна живет не с ней, а с отцом. Всему виной жуткая занятость звезды.

Недоброжелатели считают, что Настя злоупотребляет алкоголем. Скандпльная балетная дива так отвечает на эти упреки: "Могу себе позволить шампанское после того как отпахала, а это вам не под фанеру спеть. У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма".

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