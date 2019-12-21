Кейт Міддлтон і принц Вільям переживають серйозну кризу у відносинах

За даними деяких джерел, у відносинах подружжя намітився серйозний розлад. Подейкують, що справа може навіть дійти до розлучення. Прихильники королівської сім'ї помічають все більше підтверджень повідомленням про сварки пари.

Так, під час зустрічі з волонтерами герцогиня відштовхнула свого чоловіка, який просто спробував до неї доторкнутися.

принц Уильям, Кейт Миддлтон

Крім того, днями Кейт і Вільям прибули на різдвяну вечірку, влаштовану королевою Єлизаветою, в різних автомобілях. При цьому герцогиня їхала з молодшими дітьми - принцесою Шарлоттою і принцом Луї, а її чоловік - зі старшим сином, принцом Джорджем.

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Шанувальники впевнені, що все це свідчить про великі проблеми у подружжя. Втім, причини такої поведінки залишаються загадкою.

Раніше ми писали про те, що під час випуску кулінарного шоу телеведучої Мері Беррі Кейт Міддлтон відсторонилася від принца Вільяма.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон дозволила собі дивний жест під час запису різдвяного випуску кулінарного шоу.

Так, 16 грудня британський телеканал ВВС показав святковий випуск з королівською родиною, записом якого поділилася на своїй сторінці в Twitter журналістка Кейтлін Макбрайд. Вона овубликовала саме ту частину шоу, де Кейт скидає руку Уільма зі свого плеча в той момент, коли він ніжно до неї доторкнувся.

У відгуку почалося бурхливе обговорення того, що сталося. Побутували різні думки. Навіть були припущення про те, що подружжя ненавидять один одного.

Варто зауважити: не так давно таблоїди писали, що у принца Вільяма був роман на стороні з подругою Кейт Міддлтон Роуз Ханбери в період третьої вагітності дружини. Ці чутки пізніше були спростовані представниками королівської сім'ї.

Але Кейт Міддлтон і Роуз Ханбери таки сильно посварилися. Причина сварки між подругами досі невідома.

Нагадаємо, що стоїть за лякаючим знаком Кейт Міддлтон, яка шарахнула від принца: скандальна правда.

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