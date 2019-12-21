Кейт Міддлтон і принц Вільям переживають серйозну кризу у відносинах

За даними деяких джерел, у відносинах подружжя намітився серйозний розлад. Подейкують, що справа може навіть дійти до розлучення. Прихильники королівської сім'ї помічають все більше підтверджень повідомленням про сварки пари.

Так, під час зустрічі з волонтерами герцогиня відштовхнула свого чоловіка, який просто спробував до неї доторкнутися.

Крім того, днями Кейт і Вільям прибули на різдвяну вечірку, влаштовану королевою Єлизаветою, в різних автомобілях. При цьому герцогиня їхала з молодшими дітьми - принцесою Шарлоттою і принцом Луї, а її чоловік - зі старшим сином, принцом Джорджем.

Шанувальники впевнені, що все це свідчить про великі проблеми у подружжя. Втім, причини такої поведінки залишаються загадкою.

Раніше ми писали про те, що під час випуску кулінарного шоу телеведучої Мері Беррі Кейт Міддлтон відсторонилася від принца Вільяма.

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон дозволила собі дивний жест під час запису різдвяного випуску кулінарного шоу.

Так, 16 грудня британський телеканал ВВС показав святковий випуск з королівською родиною, записом якого поділилася на своїй сторінці в Twitter журналістка Кейтлін Макбрайд. Вона овубликовала саме ту частину шоу, де Кейт скидає руку Уільма зі свого плеча в той момент, коли він ніжно до неї доторкнувся.

У відгуку почалося бурхливе обговорення того, що сталося. Побутували різні думки. Навіть були припущення про те, що подружжя ненавидять один одного.

Варто зауважити: не так давно таблоїди писали, що у принца Вільяма був роман на стороні з подругою Кейт Міддлтон Роуз Ханбери в період третьої вагітності дружини. Ці чутки пізніше були спростовані представниками королівської сім'ї.

Але Кейт Міддлтон і Роуз Ханбери таки сильно посварилися. Причина сварки між подругами досі невідома.

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