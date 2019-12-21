Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают серьезный кризис в отношениях

По данным некоторых источников, в отношениях супругов наметился серьезный разлад. Поговаривают, что дело может даже дойти до развода. Поклонники королевской семьи замечают все больше подтверждений сообщениям о ссорах пары.

Так, во время встречи с волонтерами герцогиня оттолкнула своего мужа, который просто попытался к ней прикоснуться.

Кроме того, на днях Кейт и Уильям прибыли на рождественскую вечеринку, устроенную королевой Елизаветой, в разных автомобилях. При этом герцогиня ехала с младшими детьми - принцессой Шарлоттой и принцем Луи, а ее муж - со старшим сыном, принцем Джорджем.

Поклонники уверены, что все это свидетельствует о больших проблемах у супругов. Впрочем, причины такого поведения остаются загадкой.

Ранее мы писали о том, что во время выпуска кулинарного шоу телеведущей Мэри Берри Кейт Миддлтон отстранилась от принца Уильяма.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон позволила себе странный жест во время записи рождественского выпуска кулинарного шоу.

Так, 16 декабря британский телеканал BBC показал праздничный выпуск с королевской семьей, записью которого поделилась на своей странице в Twitter журналистка Кейтлин Макбрайд. Она овубликовала именно ту часть шоу, где Кейт сбрасывает руку Уильма со своего плеча в тот момент, когда он нежно к ней прикоснулся.

В коментария началось бурное обсуждение случившегося. Бытовали разные мнения. Даже были предположения о том, что супруги ненавидят друг друга.

Стоит заметить: не так давно таблоиды писали, что у принца Уильяма был роман на стороне с подругой Кейт Миддлтон Роуз Ханбери в период третьей беременности супруги. Эти слухи были позже опровергнуты представителями королевской семьи.

Но Кейт Миддлтон и Роуз Ханбери таки сильно поссорились. Причина ссоры между подругами до сих пор неизвестна.

Напомним, что стоит за пугающим знаком Кейт Миддлтон, которая шарахнулась от принца: скандальная правда.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в пикантный конфуз: "Боже, даже секунда не прошла...".

Также Politeka писала о разводе Кейт Миддлтон и принца Уильяма: в сеть попало фото, которое пробирает до души.