Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают серьезный кризис в отношениях

По данным некоторых источников, в отношениях супругов наметился серьезный разлад. Поговаривают, что дело может даже дойти до развода. Поклонники королевской семьи замечают все больше подтверждений сообщениям о ссорах пары.

Так, во время встречи с волонтерами герцогиня оттолкнула своего мужа, который просто попытался к ней прикоснуться.

принц Уильям, Кейт Миддлтон

Кроме того, на днях Кейт и Уильям прибыли на рождественскую вечеринку, устроенную королевой Елизаветой, в разных автомобилях. При этом герцогиня ехала с младшими детьми - принцессой Шарлоттой и принцем Луи, а ее муж - со старшим сыном, принцем Джорджем.

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Поклонники уверены, что все это свидетельствует о больших проблемах у супругов. Впрочем, причины такого поведения остаются загадкой.

Ранее мы писали о том, что во время выпуска кулинарного шоу телеведущей Мэри Берри Кейт Миддлтон отстранилась от принца Уильяма.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон позволила себе странный жест во время записи рождественского выпуска кулинарного шоу.

Так, 16 декабря британский телеканал BBC показал праздничный выпуск с королевской семьей, записью которого поделилась на своей странице в Twitter журналистка Кейтлин Макбрайд. Она овубликовала именно ту часть шоу, где Кейт сбрасывает руку Уильма со своего плеча в тот момент, когда он нежно к ней прикоснулся.

В коментария началось бурное обсуждение случившегося. Бытовали разные мнения. Даже были предположения о том, что супруги ненавидят друг друга.

Стоит заметить: не так давно таблоиды писали, что у принца Уильяма был роман на стороне с подругой Кейт Миддлтон Роуз Ханбери в период третьей беременности супруги. Эти слухи были позже опровергнуты представителями королевской семьи.

Но Кейт Миддлтон и Роуз Ханбери таки сильно поссорились. Причина ссоры между подругами до сих пор неизвестна.

Напомним, что стоит за пугающим знаком Кейт Миддлтон, которая шарахнулась от принца: скандальная правда.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в пикантный конфуз: "Боже, даже секунда не прошла...".

Также Politeka писала о разводе Кейт Миддлтон и принца Уильяма: в сеть попало фото, которое пробирает до души.