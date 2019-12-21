Співачка засвітила все, що можна

Популярна російська співачка українського походження Анна Седокова похвалилася формами в леопардовому вбранні

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

«Привіт всім! Я вже майже на сцені Ервіна і хочу сказати спасибі за цей ідеальний набір. Дякую, буду зараз в ньому працювати», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Седокова позує в облягаючому леопардовому вбранні і корсеті. Однак шанувальники дівчини не змогли висловити свою думку про вбрання кумира, оскільки кадри опубліковані в Stories.

Нагадаємо, нещодавно Анна Сєдокова похизувалася роскішним вбранням. Артистка вирішила поговорити про свій вік. Вона розповіла, що їй вже виповнилося 37 років. Седокова незадоволена тим, що через три роки її почнуть засуджувати за відверті фото.

"Я - Аня Седокова. Мені кілька днів тому виповнилося 37 а, значить, у мене тепер всього 3 роки, щоб публікувати подібні фото без докорів громадських діячів?

А через три роки я що, гарбузом стану? Як же мені набридли ці стереотипи, які роками завантажували в голови наших жінок", - написала Анна.

Дівчина не думає, що життя після тридцяти і розлучення закінчується. Ганна поскаржилася, що її називають старої жінки.

"Що в 30 років життя закінчується, що вона так само закінчується після розлучення, що без мужика життя немає... Хто взагалі це визначає окрім самої себе?

Ви не уявляєте, скільки разів я чула слово «стара» від увагу .. .. інших жінок", - додала Седокова.

Нагадаємо, Сєдокова похизувалася формами в прозорій сукні.

А ще Politeka писала, що Седокова влаштувала пікантні гри з молодим коханцем посеред ліфта.

Також Politeka повідомляла, що Седокова влаштувала бурхливі розваги на день народження.