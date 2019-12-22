На телеканалі СТБ 21 грудня відбувся великий фінал вокального шоу "Х-Фактор", в якому визначилися два суперфіналіста

Після голосування глядачів за перемогу в 10 сезону пісенного шоу будуть битися Георгій Колдун з команди Олі Полякової та Еліна Іващенко з команди Ігоря Кондратюка.

Ще з перших випусків шоу, їх називали фаворитами проекту. За час участі в проекті вони пройшли нелегкий шлях і виросли, як професіонали.

Конкурсанти продемонстрували по три музичних номери: показали композиції з якими прийшли на кастинги, заспівали дуетом з зірками українського шоу-бізнесу і презентували пісні власного авторства.

Після одного з виступів Колдуна, Настя Каменських не могла стриматися і зізналася, що на неї справив величезне враження його виступ.

«Георгій, ви так ідеальні, що у мене аж паморочиться голова», - зізналася Настя Каменських.

Данилко також підтримав учасника, закликаючи глядачів за нього проголосувати.

«Люди, підніміть свою «жору іванівну» та проголосуйте», - закликав усіх Андрій Данилко.

Еліні, Каменських порадила знайти, якби використовувати свій талант так, щоб стати для глядачів еталоном і запам'ятатися, а не загубитися серед інших співаків.

«Головне, перемога над собою. Твій талант неймовірний. Треба подумати, як його «загорнути», щоб донести до глядачів. Ти - мотиватор для мене», - визнала Настя.

Схожий рада дала дівчині і Оля Полякова, яка побажала Еліні знайти себе в музиці.

«Очевидно, що ти - дитина, поцілована Богом. Хочу, щоб ти знайшла себе. Не відштовхуй від себе ніяку музику. Навіть, якщо доведеться співати «Шльопки»», - сказала Полякова .

Варто відзначити, що Еліна Іващенко вийшла на сцену з піснею, яку вона презентувала на кастингу національного відбору на «Євробачення». За словами дівчини, вона написала пісню півроку тому посеред ночі.

«У тебе все є для того, щоб стати переможцем проекту»,— визнала Оля Полякова.

Підопічний Олі Полякової Георгій Колдун представив авторську пісню «Досить» на українською мовою. У фіналі Георгій не зміг стримати сліз.

«Тобі дуже пасує ця пісня. Ти доторкнувся до моїй душі», - розчулилася Настя Каменських, після виступу конкурсанта.



Нагадаємо, Полякова вигнулась і засвітила своє головне достоїнство в сіточці.

Як Politeka писала, що Полякова показала всі свої принади в шикарній сукні.

Також Politeka повідомляла, що спокуслива Каменських ледве втримала свої «багатства» в екстремальному декольте.