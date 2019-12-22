Популярна українська виконавиця Джамала засвітила зайве у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka, знімок дівчина опублікувала в Instagram.

«Ви вже дивилися наше з Оленою Оленою відео «Забирай? Цікаво, а як ви зрозуміли ідею, яку вкладали в мій образ? Ваші варіанти?» - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно Джамалу, яку готують до зйомок кліпу. При цьому на одному з них можна помітити, що дівчина позує без білизни. Це стало причиною бурхливої реакції з боку користувачів.

«Джамала як завжди», «оце так», «Ви прекрасні, але ненавиджу коли рябить.Ці очі для мене покарання», «гармата!», «Незвично. Епатажно», «ось це форми», «пробирає до мурашок, Джа!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співачка Джамала і рэперша Alyona Alyona поділилися прем'єрою кліпу на пісню "Забирай".Співачки заспівали разом для того, щоб дати відсіч хейтерам. Для Джамали - реп - несподівана зміна музичного амплуа. Але, судячи із захоплених відгуків, композиція припала українцям за смаком.

"Сьогодні соцмережі стерли кордони між артистом і слухачами. Начебто і добре, ти можеш написати кому завгодно і отримати відповідь безпосередньо. Але в той же час для артиста це пастка. Відповіси - людина починає думати, що ти будеш з ним спілкуватися постійно. Не відповіси - "зазналась, зіркова хвороба". Іноді люди не розуміють, що у тебе є сім'я, особисте життя, ти не можеш відповісти всім! 😔 Ну і головне - це кибербуллинг, якому піддаються, як артисти, так і звичайні люди...", - підписала ролик Джамала.

Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз просто в автобусі…».

Також Politeka писала про те, що Джамала розповіла про нову вагітність: «Я зроблю перерву в кар'єрі».