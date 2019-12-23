Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, коханка екс-віце-прем'єра України Павла Розенка, здивувала милим фото з домашнім вихованцем

Як передає Politeka.net, зірка поділилася знімком у своєму мікроблозі в Instagram. В кадрі Олена-Крістіна тримає на руках маленьку собачку животиком догори і тягнеться губами, щоб її поцілувати. На телеведучій строката легка курточка в червоних тонах і джинси бордового кольору. Швидше за все, знаменитість вийшла вигуляти песика і не втрималася від милого фото.

"Коли в душі ти - мінімум генеральша, але для всіх ти просто «Сарделька»😂😂😂 З генеральським понеділком, друзі🥳🥳🥳😁", - підписала знімок Лебідь, натякнувши, що в їхній родині - собачка головна.

Коментуючі кинулися залишати захоплені відгуки.

"Милий песик😍🐶 Гарного початку робочого тижня!😊"

"Який собакеен😂❤️❤️🌸"

"Класні 😘😘😘 "

Раніше ми повідомляли, коханка Розенко показала їх новорічну ялинку. Дівчина поділилася яскравими фото, на яких вона сидить на підлозі поруч з деревом і сміється. Вона постала в червоних джинсах і білій кофті з середечком.

"Коли ялинка попросила ще й намисто, а ти їх розплутуєш 20 хвилин 🙈🙈🙈 А лабутени їй не дати??😂😂😂", - підписала фото наречена Розенко.

Також ми писали, Олена-Крістіна вирішила розважитися в машині з додатком на телефоні. Дівчина фотографувалася, а додаток "домальовував" забавну маску з окулярами й косами.

«Здам в оренду дві білизняні мотузки ✌️ Тільки чур килими не сушити - бомбони зімнуться 🙉😁😁😁», – сміється вона зі своїх "косами".

До цього ми розповідали, як Олена-Крістіна похвалилася романтичним вечором з Павлом Розенком. Відео, як вони кружляють у танці на площі у Києві в світлі вогників, телеведуча опублікувала в історії свого інстаграма. На скріншотах можна помітити непідробне щастя на обличчях пари.

Під час зйомки відео, Розенко несподівано почав кружляти Лебідь, обіймаючи її. Вона радісно заверещала і сказала: «Попереджати треба».

Нагадаємо, наречена Розенко засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».

Як повідомляла Politeka, Лебідь приголомшила інтимних фото з Розенко: «прямо посеред вулиці…».