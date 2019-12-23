Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл розкрили плани, де будуть проводити свою зимову відпустку

Згідно з офіційною інформацією, яку оприлюднив прес-секретар, герцог і герцогиня Сассекские вирішили провести час у Канаді, де Маркл жила під час зйомок в серіалі "Форс-мажори".

"Рішення влаштуватися в Канаді відображає важливість цієї країни Співдружності для них обох. Герцог Сассекский був частим гостем в Канаді протягом багатьох років. Країна також була домом для герцогині протягом семи років, перш ніж вона стала членом королівської родини. Вони хочуть розділити дружелюбність канадського народу і красу місцевого ландшафту зі своїм маленьким сином", - розповів їх предстваитель.

і Раніше ми розповідали, що герцоги Сассекские не хочуть святкувати Різдво з королевою Єлизаветою ІІ.

Як виявилося, Меган Маркл втомилася терпіти цькування, що на неї давно завалився.

Також ми писали, 74-річний співак Род Стюарт висловив обурення, що Меган і Гаррі планують відсвяткувати Різдво далеко від королеви.

За його словами, таким чином пара показала, що не поважає королеву. Стюарт впевнений - герцоги могли проявити повагу не до статусу монархині, а до віку адже їй вже 93 роки. Як зазначив артист, хто знає, скільки Єлизаветі залишилося на цьому світі.

Рокер на своєму прикладі розповів, що кидає всі справи і зустрічає Різдво з батьками, адже він не знає, скільки вони будуть разом у цьому світі.

А, що стосується, матері Меган, то у герцогів Сассекских попереду багато років, щоб з ними святкувати.

На думку Стюарта приєднався телеведучий Пірс Морган, який вважає, що принц і колишня актриса ображають британців.

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