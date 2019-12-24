MARUV показала себе з новим кольором волосся, також здивувавши кадрами без білизни

Скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

В Інстаграмі зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими фото з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів, повідомляє Politeka.

Кілька днів тому Анна представила на сторінці в Instagram серію кадрів в новому стилі. Так, MARUV показала себе з новим кольором волосся. Артистка проміняла попелястий колір на яскраво-блакитний - настільки насичений, що спочатку навіть не кидається в очі нічого іншого.

Тоді коментатори прийшли в бурхливий захват від змін зірки. За словами деяких користувачів мережі, вона навіть стала схожою на Мальвіну, інші - на Лілу з фільму "П'ятий елемент", а третє - на Смурфа.

Після Ганна вирішила підігріти інтерес до своєї персони і виставила в розділі Сторі фото, на яких позувала вже в домашньому вигляді – в тонкою атласною маєчці золотистого відтінку. На другому фото Ганна мило обіймалася з домашнім улюбленцем.

Також раніше зірка приголомшила пікантними кадрами, зробленими під час чергового концерту. Також відзначимо, що співачки позували в тоненьких і напівпрозорих нарядах червоного відтінку і масивної взуття на високих підборах. Дівчата позували не тільки в латексних костюмах, але ще й доповнили образ аксесуарами і яскравим макіяжем.

Під час дійсно відвертого виступу також видно, що багато хто з дівчат були без білизни, тонкі костюми вигідно при цьому підкреслили їх форми.

Відзначимо, не так давно ззвезда повернулася на танцпол у фінальному випуску шоу разом з Джеєм, здивувавши пікантним чином і відвертими танцями з артистом. Так, в кадрі зірка з'явилася в корсеті і показала соковиту груди, на якій написано назву її нової пісні - don't Stop. Доповнила відвертий "лук" MARUV масивними прикрасами, сонцезахисними окулярами і яскраво-червоною помадою.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

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